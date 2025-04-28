美科技4巨頭 本周公布財報

美國科技股財報公布本周進入緊鑼密鼓階段，臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜及蘋果等科技七雄的四個成員都將揭露季報，在經濟陰霾籠罩之際成為美股的最新考驗，市場將關注四大重點：本季財測、消費者與企業的支出風險、是否調整資本支出以及雲端事業表現。

Wedbush分析師艾夫斯指出，美國科技產業處於關稅風暴重災區，其供應鏈在過去數周天翻地覆，「這種史無前例的不確定性，會對人工智慧部署與美企整體資本支出造成何種影響？眾人有許多疑惑，但目前沒有解答。」儘管川普關稅政策反覆且前景不定，使企業難以更新財測，但分析師認為多數企業都將提供業績預期。

其中蘋果在五月一日盤後公布季報，市場緊盯iPhone與大中華區營收，也緊盯蘋果對吸收關稅成本、與供應商重新議價、調整定價等的說法。