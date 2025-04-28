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使用者搜尋習慣改變 品牌搶曝光找上AI機器人

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
多家企業開發軟體，監控AI服務中客戶品牌出現頻率。 （路透）
多家企業開發軟體，監控AI服務中客戶品牌出現頻率。 （路透）

人工智慧（AI）技術的長足進展正在改變消費者的網路搜尋習慣，民眾逐漸不透過Google等搜尋引擎找答案，而是直接詢問AI聊天機器人，促使廣告代理商和科技新創公司設法讓客戶品牌，能更常出現在AI聊天機器人的回答結果內，象徵開啟「AI搜尋最佳化」技術的新時代。

英國金融時報（FT）報導，Profound和Brandtech等行銷科技業者都已陸續開發軟體，監控在OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude和Google的Overview等AI服務中，客戶品牌出現的頻率。

這些新工具會先對AI聊天機器人輸入一連串文字提示詞，再分析獲得的結果，接著預測特定AI模型對不同公司的看法，接著為品牌排序，最後讓廣告代理商對客戶建議方法，確保客戶的品牌會出現在AI聊天機器人的回答內。

金融科技公司Ramp與就業網站Indeed等品牌都已採用這項軟體，希望能夠觸及定期透過生成式AI聊天機器人尋找資訊的上百萬名用戶。

貝恩公司（Bain）研究顯示，八成消費者現在有至少40%的搜尋，仰賴AI回答的文字結果，導致網路的自然流量減少多達25%。這項研究也發現，約60%的搜尋行為一次就結束，用戶不會再點擊至另一個網站。

因此，企業都試圖想出現在AI聊天機器人的回答結果內，一些廣告代理商從而發現推出新服務的機會，競相提供協助。

例如，Brandtech開發出「模型分享」（Share of Model）軟體，為品牌業者提供付費的相似性分析，並引導客戶調整網站的圖文內容，以更符合AI搜尋機制。

Profound推出的資料分析平台，讓品牌能追蹤與其產業相關的常見搜尋文字，並且了解自己在AI搜尋中的表現。

Profound的軟體必須了解個別AI模型如何提到企業品牌。例如ChatGPT是利用傳統網路搜尋結果，接著評斷與用戶提問最相關的不同資訊來源，包括評估網站的可信度和權威性。

同時，AI搜尋引擎Perplexity正在試驗有廣告主贊助的「發問」功能，會在用戶提問後，列出後續建議。

Perplexity共同創辦人亞拉茲說，「大型語言模型（LLM）了解更多的內容，也能分辨細微差異。LLM能找出矛盾之處，及辨別資訊是否會誤導…因此這是比評估（網址）連結遠更周密的過程」。

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