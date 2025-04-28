星鏈服務 6月落地南韓

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

南韓科學技術情報通訊部（MSIT）27日表示，近期修改無線電波法後，美國太空公司SpaceX的星鏈衛星網路服務，預料最快今年6月便可在該國上路。

韓聯社報導，星鏈南韓有限責任公司在2023年5月向MSIT申請跨境供應協議許可，以提供低軌衛星網路服務。MSIT表示，當局已於本月修改星鏈使用當地頻率的相關規定。根據南韓法律，外國企業必須與當地電信業者簽訂供應協議，才能在該國提供通訊網路服務。

MSIT電波政策局局長金南哲（音譯）說：「為獲得許可，星鏈提交了商業計畫，而通訊政策局正在審核可行性」。他說，星鏈服務最快可能在6月或是今年稍晚上路。他補充道，星鏈的英國競爭對手OneWeb也正在尋求機會，在該國提供低軌衛星網路服務。

MSIT表示若審核通過，低軌衛星通訊服務將讓通訊欠佳地區及目前使用低速網路衛星的船隻和飛機，都能取得高速網路，「特別是海事行業將大為受益，長途航行的船員將能使用串流媒體服務與視訊通話，海員的福利和通訊選擇都將有重大改善」。

南韓政府計劃在2030年止的未來六年，投資3,200億韓元（2.34億美元）於開發低軌衛星通訊計畫，加入規模日漸壯大的全球低軌衛星網路服務市場。

星鏈 網路 衛星通訊

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