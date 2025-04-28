美四大科技廠財報周 投資人盯財測、雲端事業等四大議題

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國科技股財報本周進入緊鑼密鼓階段，臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜及蘋果將揭露季報。聯合報系資料照
美國科技股財報本周進入緊鑼密鼓階段，臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜及蘋果將揭露季報。聯合報系資料照

美國科技股財報本周進入緊鑼密鼓階段，臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜及蘋果等「科技七雄」的四家成員都將揭露季報，在經濟陰霾籠罩之際成為美股最新考驗，市場將關注四大重點：本季財測、消費者與企業的支出風險、是否調整資本支出計畫及雲端事業表現。

Wedbush分析師艾夫斯指出，美國科技產業正處於關稅風暴的重災區，其供應鏈在過去數周天翻地覆，「這種史無前例的不確定性，會對人工智慧（AI）部署與美企整體資本支出造成何種影響？眾人有許多疑惑…但目前沒有解答」。儘管川普關稅政策反覆且前景不定，使企業難以更新財測，但分析師認為多數企業都將提供業績預期。

雲端巨擘微軟和Meta都將在30日美股盤後公布上季財報，花旗預期，微軟Azure雲端事業營收成長率將落在財測區間下緣，本季也可能進一步滑落，受累於企業放慢雲端業務現代化的速度。

彭博資訊分析師預估，相較於Google母公司Alphabet，Meta受零售廣告業務下滑的打擊更重。該公司也將被問及如何讓人工智慧（AI）模型Llama 4變現的計畫。

另一個財報重頭戲為5月1日盤後公布季報的蘋果，預料強勁的服務事業表現將抵銷硬體銷售的疲軟，使整體營收年增3.8%至942億美元，但也可能優於預期，因消費者趕在關稅上路前搶購蘋果裝置。市場除了緊盯iPhone與大中華區營收，也將緊盯蘋果對於吸收關稅成本、與供應商重新議價、調整定價、調整產能等議題說法。

分析師大多認為，蘋果外傳要把美國銷售iPhone全數轉到印度生產的進展可能不如預期，因為印度新廠的效率低於中國大陸廠房。

亞馬遜也會在5月1日公布財報，Jefferies預估，美國對陸貨課徵關稅可能拖累該公司營收增速降至近三年新低，但利潤豐厚的雲端服務AWS可望提供些許緩衝。

投資人也將緊盯科技巨頭的資本支出動向，微軟計劃今年投資AI大約800億美元、亞馬遜更突破1,000億美元，市場將關注是否維持支出前景。

蘋果 關稅 雲端服務

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