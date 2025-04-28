川普在自家社群媒體喊話 美船舶應免費通過兩運河

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普26日表示，美國船舶應獲准免費通過巴拿馬運河蘇伊士運河，並已要求國務卿魯比歐立刻處理此事。

川普在自家社群媒體Truth Social發文指出：「美國軍艦與商船都應該獲准免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）跟蘇伊士運河（Suez Canal）！」他聲稱，「如果沒有美國，那些運河都不會存在」，「我已要求國務卿魯比歐立刻關照並且留意這個情況」。

巴拿馬運河橫跨北美洲與南美洲間地峽最狹窄的部分，使船舶能更迅速在大西洋和太平洋間航行。美國每年有40%的貨櫃運輸需經過此處。美國於20世紀初完成巴拿馬運河建設，但在1999年將這條深具戰略意義水道的控制權交還巴拿馬。

川普一再表示自己想「收回」巴拿馬運河。他在今年1月就任總統前告訴記者，他不排除動用經濟或軍事力量，以重新掌控這條運河。他已開始推動中國大陸勢力退出巴拿馬運河，巴拿馬2月也承諾，美國軍艦能免費通行該運河。埃及的蘇伊士運河是連接歐洲和亞洲的重要水道，在葉門叛軍「青年運動組織」對行經紅海跟亞丁灣的船隻展開襲擊行動之前，全球海上貿易約10%得經過蘇伊士運河。

巴拿馬運河 美國 蘇伊士運河

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