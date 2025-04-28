專家推敲川普發言 美債殖利率畫4.5%防線

美國公債價格連續第二周上漲，幾乎收復4月來跌掉的失土，反映市場愈來愈相信美國總統川普有意讓貿易戰降溫。專家從川普重返白宮後的發言與美債殖利率走勢推敲，他似乎不願意讓美國10年期公債殖利率升到4.5%的防線。

美國10年期公債殖利率一周來下滑5.9個基點至4.267%，30年期公債殖利率同期下跌7.1個基點至4.738%，4月8日來最低。

川普本月2日宣布「解放日」關稅以來，美債殖利率劇烈擺盪，10年期公債殖利率先是在4日摔落3.86%，隨後又在11日衝上4.59%，隨著川普反反覆覆的關稅政策跌宕起伏。

川普喊話敦促聯準會（Fed）降利率，甚至揚言將Fed主席解職，事後又改口否認，也讓公債走勢如雲霄飛車。換言之，債市現在似乎存在某種「賣權」（put），亦即市場若波動到這個價位，就會迫使白宮調整政策。從美國10年期公債殖利率4月走勢推敲，這個讓川普2.0政府重視的警戒水位似乎就在4.5%附近。