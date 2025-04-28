川普助攻加密幣交易暴增 企業有意利用美較寬鬆監管大發利市

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
川普重返白宮後支持數位資產的立場及其友善政策，帶動最近的加密貨幣交易榮景。（路透）
川普重返白宮後支持數位資產的立場及其友善政策，帶動最近的加密貨幣交易榮景。（路透）

川普重返白宮後支持數位資產的立場及其友善政策，帶動最近的加密貨幣交易榮景，今年來總交易金額達88億美元，幾乎是去年全年的三倍，因為許多企業希望利用較寬鬆的監管和主流機構日益濃厚興趣大發利市。

比特幣新秀業者Twenty One資本公司上周計劃，透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併方式上市，合併金額為36億美元，合併方為美國商務部長盧特尼克之子布蘭登所主持的公司。

在Tether和日本軟銀集團等金主的支持下，Twenty One計劃積累數十億美元的比特幣，還將發債以購買更多比特幣。這是在不到兩個月內第三樁價值超過10億美元的加密貨幣交易案。

Ripple本月初也同意以12.5億美元收購主要經紀商Hidden Road，押注機構投資人想加碼投資加密貨幣。3月十，數位貨幣交易所Kraken以15億美元收購期貨經紀商NinjaTrader，是迄今加密貨幣和傳統資產交易平台最大的一樁聯姻。

顧問業者Architect合夥公司的數據顯示，今年來加密貨幣產業共達成88筆交易，總價值82億美元，幾乎是該產業2024年全年188筆交易價值的三倍。Architect創辦人萊斯利說：「今年加密貨幣產業很可能打破2021年締造的交易紀錄，當時加密貨幣牛市推動了價值約170億美元的交易。」

就在兩年多前，班克曼－佛瑞德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）創辦的加密貨幣交易平台FTX倒閉，促使監管機關嚴加管理，拖累加密貨幣崩跌、交易量急縮。川普重返執政後，不僅任命對加密貨幣友善的監管機構主管，並承諾要將美國打造成為「無可爭議的比特幣超級大國」，共和黨領導的國會也正努力推動建立數位資產監管架構的法案，銀行家和顧問預期數位資產交易將迎來一場榮景。

比特幣 貨幣 資產

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