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英國政府攜手義大利能源巨擘埃尼 啟動利物浦灣碳捕集計畫

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導
英國政府與義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）宣布，雙方已就啟動利物浦灣（Liverpool Bay）碳捕集與封存（CCS）計畫達成協議，為進入建設階段鋪路。路透
英國政府與義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）宣布，雙方已就啟動利物浦灣（Liverpool Bay）碳捕集與封存（CCS）計畫達成協議，為進入建設階段鋪路。路透

英國政府與義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）宣布，雙方已就啟動利物浦灣（Liverpool Bay）碳捕集與封存（CCS）計畫達成協議，為進入建設階段鋪路。

路透社報導，英國政府去年宣布將在25年內提供高達217億英鎊（約新台幣9400億元）資金，以發展CCS計畫，目的是抑制工業碳排，並在英格蘭北部創造新的就業機會。

英國當局指出，利物浦灣計畫將帶來價值20億英鎊的供應鏈合約，並創造2000個工作機會。這屬於CCS政策的一環，預計有助減少英國主要工業區的碳排量

這項計畫將允許英格蘭西北部和威爾斯（Wales）北部地區的工業廠房透過新建和改建基礎設施，將其產生的二氧化碳運輸至位於利物浦灣、埃尼集團營運的枯竭氣田。

此外，計畫還包括建設35公里長的新管線，以連接工廠和利物浦灣的CCS網絡。

埃尼集團和英國政府皆未說明協議相關財務細節。

埃尼集團表示，利物浦灣計畫將成為所謂「HyNet碳捕集與封存聚落」的基礎，且該集團將擔任二氧化碳運輸與封存系統營運商。

這項計畫是英國努力遏制能源密集型產業碳排，並在2050年底前實現淨零排放目標的一環。

英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）透過政府聲明表示：「英國擁有成為全球碳封存中心的資源，光是英國大陸棚就有高達780億公噸的儲存潛力。」

國際能源總署（IEA）表示，CCS技術在達成全球氣候目標方面可發揮重要作用；但也有批評者認為，這項技術可能延後化石燃料遭淘汰的時間，並質疑其商業可行性。

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