三星晶圓代工今年估續虧損 美國德州新廠延後進機

外電報導，南韓三星的晶圓代工部門持續虧損。繼2023年公布2兆韓元的運營虧損後，該部門去年的虧損估達到4兆韓元。分析師估計該部門今年續虧損，2025年估計虧損3兆韓元。另外三星已延後美國德州新廠進機。

業界分析，由於三星美國新工廠帶來更大的成本和運營風險，三星管理層正在謹慎應對，自全永鉉（Young Hyun Jun）執掌半導體部門以來，該公司已經放緩資本支出。

此外，南韓三星位於南韓的旗艦工廠平澤工廠，P4生產線新設備進機也傳出延後。

三星電子於2024年5月宣布任命全永鉉為新一任裝置解決方案（DS）事業群負責人，依據公司說明，其將領導公司之半導體業務，並於全球充滿不確定性的商業環境中提升其競爭力。

全永鉉於半導體與電池領域擁有豐富業務經驗，自2000年加入三星電子以來，曾參與DRAM和快閃記憶體的開發及戰略行銷工作。2014年成為記憶體事業部負責人，並於2017年出任三星SDI執行長，2024年起執掌未來事業群。