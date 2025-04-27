中國免稅小額包裹湧入歐洲 法國將祭措施遏止氾濫

去年郵寄歐洲的小額包裹逾46億件，其中91%來自中國，等於每秒鐘有145件中國包裹進口歐洲，且全部享有關稅豁免。法國也被中國電商平台低價包裹淹沒，法國財政部表示，將於29日宣布「具體措施」來遏止中國包裹入侵的現象。

法國財政部25日表示，面對中國電商平台大量湧進的低價產品包裹，將於29日宣布「具體措施」，以「遏止現象」，減少中國小額包裹淹沒歐洲市場。

財政部長隆巴德（Eric Lombard）幾天前在簡報上將矛頭指向上千萬來自中國的電商平台的包裹，尤其是中國快時尚龍頭SHEIN、跨境購物平台Temu與阿里巴巴。

他批評，這些來自中國的郵寄包裹不僅「和法國商家競爭」，更是「生態亂象」，其中部分商品甚至「不符合歐洲規範」。

歐盟執委會日前指出，2024年寄入歐洲市場的逾46億件小額包裹中，有91%來自中國，等同於每秒鐘就有超過145個包裹，且全部享有免關稅。

中國包裹成長驚人，今年數量是2023年的2倍，2022年的4倍。中國商品湧入非常可觀，不少法媒以「入侵」來形容包裹湧入的現況。

隆巴德指出，除了希望喚起消費者意識外，也將於29日提出「具體措施」，以「回應貨物湧入，保護消費者安全」，應對本地商家面臨競爭扭曲的議題。

當被問及是否考慮單方面取消150歐元以下包裹關稅豁免的可能性時，財政部25日回覆法新社說道，「正在進行研擬」，以分析措施的司法可行性，「但這不是我們最初的意圖」。

財政部表示，目的在於「聚焦平台監管問題」，因美中貿易戰將「重組貿易流」，「帶來中國物流轉向歐洲境內的風險，包括法國。」

美國總統川普4月初簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%，以回應中國對從美國進口商品徵收34%的報復性關稅。據報導，該措施5月2日生效，同樣適用於香港。

全球顧問公司艾睿鉑（Alix Partners）向費加洛報（Le Figaro）指出，「幾天之內，美國公司對中國供應商的日用品訂單幾乎一半都被取消。這些供應商關注短期利益，他們需要資金流動，因此會開始尋求在各種線上平台上銷售庫存。」

歐洲各界都擔心中國低價商品透過包裹郵寄進一步湧入歐洲市場。法國商家聯盟執行長佩提歐（Yohann Petiot）告訴法媒，中國需要出口以維持成長節奏，「若無法銷往美國，就會對歐洲市場施壓，犧牲法國企業。」

歐盟委員會日前已宣布，計劃針對進入歐盟的主要電商平台銷售的包裹徵收「處理費」，用以資助強化對非法產品的海關監管。