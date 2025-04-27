快訊

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

等待超過4年⋯AirTag 2有望「近期推出」！3大升級亮點讓人荷包失守

日經：TikTok Shop未來幾個月即將進軍日本

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本「日經新聞」（Nikkei）今天報導，中國短影音平台TikTok即將於未來幾個月進軍日本線上購物產業。

路透社引述日經報導指出，根據參與營運的消息人士說法，TikTok準備近期替它們在日本的電子商務部門TikTok Shop招募賣家。

TikTok並未立即回覆路透社置評要求。

TikTok Shop以賣折扣商品出名，用戶可以透過線上直播販賣球鞋到眼影等各式商品，並賺取傭金。

鑒於TikTok在美國能否占有一席之地的協議遲遲未定，這家公司正尋求拓展美國市場以外的商機，進一步擴大在歐洲的觸角，繼3月在法國和德國之後，本月也在義大利推出TikTok Shop。

上星期，美國總統川普暗示，美國與中國之間震撼股市、以牙還牙的調升關稅行動可能即將結束，而關於TikTok未來命運的協議可能還須等一等。

更早之前，川普再度延後中國字節跳動公司分拆TikTok美國資產的法律期限，為4月以來第2度延期，並重申潛在協議仍「在談判桌上」。

美國有近半人口在用TikTok，但2024年一條獲跨黨派議員壓倒性支持的法律，要求字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok以來，這款應用程式的未來命運一直懸而未決。

TikTok 日本 美國

延伸閱讀

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

Jefferies：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資

67年前被抱錯…老翁回憶「腦袋一片空白」 日本當局將查親生父母

假貨沒關係？ 紐時：中賣家湧TikTok向美推銷 消費者買買買

相關新聞

「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆 大摩：「看淡輝達說」可笑

隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士丹...

Fed發布金融穩定報告 示警美股股價仍偏高

美國聯準會（Fed）最新調查顯示，全球貿易風險升高、整體政策不確定性，以及美國債務可持續性，在美國金融體系潛在風險名單中...

經濟衰退怎熬過去？嬰兒潮世代給Z世代的投資生存法則

美國總統川普的關稅政策朝令夕改，令金融市場動盪不安，華爾街發出經濟衰退的警告也不絕於耳。新冠疫情時代進場的Z世代青年，這幾年或許靠著炒作迷因股嘗到甜頭，現在則面臨人生第一場金融考驗。嬰兒潮世代分享當年他們如何熬過次貸風暴以及之後的經濟衰退期，希望這些經驗談能讓年輕人少走冤枉路。

重量級企業財報美股指標 全球貿易變數仍可能引發波動

美國股市上周五（25）連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰稍減，讓投資人鬆一口氣。本周...

新興市場不靠美中 也有活路

貿易戰不斷升溫讓新興市場左右為難，似乎被迫在美國和中國大陸之間選邊站，但其實新興市場還有一個選擇，那就是互相伸援。

馬斯克xAI擬募資200億美元 有望寫新創單輪籌資次高

馬斯克的xAI控股公司傳出將籌資約200億美元，有望寫下史上第二高新創公司單輪籌資紀錄。另一方面，馬斯克的電動車公司特斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。