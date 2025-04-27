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「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆 大摩：「看淡輝達說」可笑

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士丹利分析師莫爾認為，這種說法著實「可笑」。路透
隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士丹利分析師莫爾認為，這種說法著實「可笑」。路透

隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士丹利分析師莫爾認為，這種說法著實「可笑」。

莫爾在25日致客戶報告上寫道：「所謂我們正位於AI消化期的想法很可笑，畢竟顯然需要更多的推論晶片，那將驅動一波非常強勁的需求。」

輝達的繪圖處理器（GPU）除了用來訓練AI模型之外，也用於「推論」--依據新資訊推演出結論的過程。莫爾說：「推論需求爆炸，我們認為應會持久。」莫爾認為，投資人最近不見得是看空輝達股價，只是對AI硬體庫存消化「在所難免」的展望感到不安。

莫爾指出，所謂AI泡沫，只是透過各種說法表達對資料中心長期租約可能減緩的疑慮，但他認為這不足為慮，因為隨著客戶轉換所支持的大型語言模型（LLM），把一部分支出挪作他用，並不令人訝異。

莫爾調高輝達2026年營收和盈餘成長預測，分別上修10.7%和11.9%，且強調這兩個數字「可能非常保守」。

AI 晶片 輝達

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