Meta AI模型 部署到太空站

臉書母公司Meta聯手Booz Allen Hamilton，25日開始將Meta的開放原始碼AI模型Llama部署到太空。位於低軌道的國際太空站國家實驗室內的太空人，將能以該模型協助進行研究。

Meta副總裁兼生成式AI負責人亞曼艾達雷（Ahmad Al-Dahle）說：「我們看到未來諸如Llama這類開放原始碼的AI模型，將在幫助太空探索與研究方面，扮演要角。太空人可以進行更上一層樓的實驗，解決複雜的科學問題，以嶄新方式帶動創新。」

Booz Allen去年8月就在國際太空站部署了首個大型語言模型（LLM），不到一年時間，Meta與之合作，再加上仔細調校過的Llama 3.2技術配套。Meta上太空的這個Llama模型，是以搭載輝達（NVIDIA）GPU的慧與科技（HPE）Spaceborne Computer-2星載電腦來運行。

Meta與Booz Allen稱呼這個新技術配套組合為「太空Llama」，並要以之做為例子，來看大型語言模型在「拒絕、中斷、間歇和頻寬受限」的環境中，會如何運作。

「太空Llama」專案希望能在不依賴地球網際網路的情況下，降低成本和電腦算力，而能在反應維護或異常問題時，更快有結果。它也能幫助太空人免用紙本文件，以及減少依賴來自地球的指示。