快訊

凱道雨中「戰獨裁」25萬人與會 韓國瑜深夜發15字心聲

Jefferies：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
傑富瑞金融集團（Jefferies）相信，美國例外論還沒走到盡頭，美股仍值得投資，原因是美國經濟活動背後的驅動力依舊完好無損。美聯社
傑富瑞金融集團（Jefferies）相信，美國例外論還沒走到盡頭，美股仍值得投資，原因是美國經濟活動背後的驅動力依舊完好無損。美聯社

關稅動盪已對美國國際聲譽蒙上陰影，也讓尋求逃離的投資人，對美股卻步，但Jefferies相信，美國例外論還沒走到盡頭，美股仍值得投資，原因是美國經濟活動背後的驅動力依舊完好無損。

Jefferies分析師表示，「美國例外論未亡，且美國仍然『值得投資』，儘管美國的國際聲譽，及能感受到的可信度，都遭受顯著且有形的打擊。」

分析師認為，就算經濟成長在較長的一段時間內低於其潛力，美國還是很有可能免於衰退，並預期第2季的經濟成長，或將出現一種反常的改善，因為消費者將搶在關稅實施前，增加消費需求。

Jefferies指出：「這十分重要，（消費者）3月時對預期的關稅的反應是：『我應該趁價格變貴前，購買更多東西』，而不是『我需要省更多錢，因為我正在失去工作／我的股票投資組合千瘡百孔』。」「很難模擬出美國的國內生產毛額（GDP）將會出現負成長。這個近30兆美元的經濟體，有超過三分之二根基於消費者支出。」

Jefferies也說，美國經濟也可能得到來自聯準會（Fed）的援手，「我們仍預期Fed將會在今年降息三次，但把（開始調降）的預期時間點由6月推遲到9月。」

消費者 美國

延伸閱讀

兩度應驗！川普2.0不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

學習賈伯斯？川普關稅害慘消費者 美國掀消費極簡主義新浪潮

東南亞四國太陽能遭課高關稅 法人估台廠助益有限

自家人承擔關稅？傳美零售巨頭找上川普 陸出口商獲通知「恢復發貨」

相關新聞

Jefferies：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資

關稅動盪已對美國國際聲譽蒙上陰影，也讓尋求逃離的投資人，對美股卻步，但Jefferies相信，美國例外論還沒走到盡頭，美...

兩度應驗！川普2.0不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

美國公債價格連續第二周上漲，幾乎收復4月來跌掉的失土，反映市場愈來愈相信美國總統川普有意讓貿易戰降溫。專家揣測，美國10...

德國家庭貨幣資產首突破9兆歐元 財富集中頂層貧富差距大

德國央行公布最新統計，德國家庭持有的貨幣資產首次突破9兆歐元大關，達到9.05兆歐元（約新台幣317兆元），創下歷史新高...

美財長敦促亞銀總裁 推動停止向大陸提供貸款

美國財政部今天說，財政部長貝森特（Scott Bessent）敦促亞洲開發銀行（Asian Development Ba...

美股將大漲？罕見牛市指標接近閃現邊緣 80年來僅出現18次

美國股市即將要閃現非常罕見的一個牛市訊號：茲威格廣度衝力指標（Zweig Breadth Thrust Indicato...

美中貿易戰降溫 美股連四日收高！下周將迎重量級經濟數據、財報

美國股市周五收高，連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰轉消，讓投資人鬆一口氣。下周經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。