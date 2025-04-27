IMF：全球經濟面臨重要關頭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）成員國表示，隨著貿易緊張加劇，全球經濟正處於一個「重要關頭」，但也重申它們將會在幫助各國應對當前困境上，發揮關鍵作用。

彭博資訊報導，IMF最高諮詢機構國際貨幣和金融委員會（IMFC）25日發表主席聲明表示，「全球經濟正處於一個重要關頭。對貿易問題的擔憂在過去幾年不斷增加，而貿易緊張局勢現已突然加劇，導致不確定性高漲、市場波動、經濟成長和金融穩定面臨風險」。

「我們強調，IMF作為備受信賴的顧問和穩健政策框架的推動者，將在幫助我們應對當前充滿挑戰的環境方面發揮關鍵作用。」該聲明稿並重申其對IMF的承諾，並期待探討採取進一步措施，以確保IMF在與合作夥伴進行協作的基礎上，保持靈活性和專注性。

這份聲明稿反映出該組織最大會員國美國的態度轉變，轉向了貿易衝突。該委員會六個月前的聲明重點，還在預期全球經濟在經歷新冠疫情和俄烏戰爭後，將會軟著陸。

主席聲明的文件效力被認為比不上傳統的公報，後者需要在措辭上達到全體同意，但自2022年俄烏戰爭爆發來，IMF就從未發布過公報。

知情人士表示，起草者間有個共識無法達成，是美國希望在貿易失衡上用更強烈的措辭，也就是美國財長貝森特等官員通常用來描述美中貿易關係的語言。

IMF 俄烏戰爭

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