馬斯克xAI擬募資200億美元 有望寫新創單輪籌資次高

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
彭博資訊報導，xAI正與投資人商議籌資200億美元一事。這輪籌資若完成，將成為史上金額第二高的新創籌資，僅次於OpenAI在今年稍早進行的400億美元籌資。（路透）
彭博資訊報導，xAI正與投資人商議籌資200億美元一事。這輪籌資若完成，將成為史上金額第二高的新創籌資，僅次於OpenAI在今年稍早進行的400億美元籌資。（路透）

馬斯克的xAI控股公司傳出將籌資約200億美元，有望寫下史上第二高新創公司單輪籌資紀錄。另一方面，馬斯克的電動車公司特斯拉近日突向印度早期預定客戶退還訂金，引發各界猜測特斯拉即將進入印度市場。

彭博資訊報導，匿名知情人士指出，xAI控股公司正與投資人商議籌資200億美元事宜，以投資這家新進整合人工智慧（AI）及社群媒體業務的新創公司。xAI控股公司在今年3月宣布成立，整合了社群平台X（前身為Twitter）與馬斯克的AI新創公司xAI。

根據PitchBook數據，這輪籌資若完成，將成為史上金額第二高的新創籌資，僅次於OpenAI在今年稍早進行的400億美元籌資。消息人士說，這將使xAI控股公司估值超過1,200億美元。xAI未立即置評。

消息人士說，籌得的資金可能部分用來支付馬斯克將Twitter下市、轉為未上市公司時欠下的債務。僅是今年3月，X就支付了約2億美元與收購案相關的償債費用。至2024年底，X的年度利息支出超過13億美元。

最新一輪籌資規模之大，既凸顯投資人對AI企業的熱衷，也展示馬斯克身兼商業巨擘與政治權力玩家的地位。身為川普關鍵盟友的他，雖預期不久後就會離開華盛頓，但自從川普參選，他已對政府做出許多影響廣泛的改變。

馬斯克旗下未上市公司的估值持續攀升，例如火箭公司SpaceX在去年在進行私募籌資後，公司估值達到3,500億美元，已成為史上估值最高的新創公司。

另一方面，根據彭博資訊瀏覽到的信件，特斯拉印度辦公室正向Model 3車款的早期預定客戶退還訂金，引發特斯拉電動車將在印度這個世界第三大汽車市場上市的猜測。

這封信件寄給2016年預購該車款的客戶，內容寫道：「我們希望暫時退還您的訂金。當我們確認在印度的產品供應，我們將再度走進印度市場。期待我們準備好在您的國家推出產品時，再度與您相見。」退款原因是舊款Model 3即將停產。

這是特斯拉計劃在印度展開銷售的最新跡象。此前，印度高昂的進口稅導致特斯拉進軍印度的計畫延宕多年。

數日前，馬斯克在X上發文說，他將於今年稍晚拜訪印度，發文時印度正與美國進行貿易協議磋商，內容可能包含降低汽車關稅。

印度 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克差點聽到29項對抗中國大陸武器計畫 WSJ：他緊急介入才喊卡

美自駕車上路法規 將鬆綁

爭國稅局人事 馬斯克、貝森特白宮上演「頂胸口摔角秀」

打到自己？ 馬斯克認了缺稀土：正向北京爭取出口許可

相關新聞

「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆 大摩：「看淡輝達說」可笑

隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士丹...

Fed發布金融穩定報告 示警美股股價仍偏高

美國聯準會（Fed）最新調查顯示，全球貿易風險升高、整體政策不確定性，以及美國債務可持續性，在美國金融體系潛在風險名單中...

重量級企業財報美股指標 全球貿易變數仍可能引發波動

美國股市上周五（25）連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰稍減，讓投資人鬆一口氣。本周...

新興市場不靠美中 也有活路

貿易戰不斷升溫讓新興市場左右為難，似乎被迫在美國和中國大陸之間選邊站，但其實新興市場還有一個選擇，那就是互相伸援。

馬斯克xAI擬募資200億美元 有望寫新創單輪籌資次高

馬斯克的xAI控股公司傳出將籌資約200億美元，有望寫下史上第二高新創公司單輪籌資紀錄。另一方面，馬斯克的電動車公司特斯...

Meta AI模型 部署到太空站

臉書母公司Meta聯手Booz Allen Hamilton，25日開始將Meta的開放原始碼AI模型Llama部署到太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。