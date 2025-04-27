新興市場不靠美中 也有活路

貿易戰不斷升溫讓新興市場左右為難，似乎被迫在美國和中國大陸之間選邊站，但其實新興市場還有一個選擇，那就是互相伸援。

馬來西亞國際貿易及工業部前副部長王建民接受CNBC訪問時說：「馬來西亞等東南亞國家須與美國協商，以創造某種軟著陸局面。但這未阻止我們與其他國家合作，這不是要給美國難堪，是為自己創造利益。」

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長格琳絲潘（Rebeca Grynspan）也指出，區域內貿易日益興盛。格琳絲潘說：「我們去年獲得一個有趣指標顯示，『南南貿易』本世紀成長速度一直高於『北北貿易』。我認為美國新貿易政策，會為南南貿易加速成長注入新動能。」南南貿易是指開發中國家間的貿易，北北貿易則是已開發國家間的交易。

華僑銀行經濟學家文卡特斯瓦蘭預期，新興經濟體為減輕美國關稅衝擊將嘗試各種方法，但不會有簡單解決方案。文卡特斯瓦蘭說：「短期來看，當局須動用財政及貨幣政策工具，提供受影響產業逆景氣循環支撐，長期則要明白讓貿易及投資合作夥伴多樣化必要性。」

東南亞面對全球貿易戰持續加劇特別脆弱，高盛已下修亞洲新興市場成長預測，認為規模較小出口導向經濟體對關稅風暴曝險最高。目前高盛預估越南2025年國內生產毛額（GDP）成長率為5.3%，遠低於市場預測的6.5%。