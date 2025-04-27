Fed發布金融穩定報告 示警美股股價仍偏高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國聯準會（Fed）最新調查顯示，全球貿易風險升高、整體政策不確定性，以及美國債務可持續性，在美國金融體系潛在風險名單中名列前茅。路透
美國聯準會（Fed）最新調查顯示，全球貿易風險升高、整體政策不確定性，以及美國債務可持續性，在美國金融體系潛在風險名單中名列前茅。路透

美國聯準會Fed）最新調查顯示，全球貿易風險升高、整體政策不確定性，以及美國債務可持續性，在美國金融體系潛在風險名單中名列前茅。

路透報導，根據Fed 25日半年發布一次的金融穩定報告，73%的受訪者認為全球貿易風險是重大擔憂，比率比去年11月調查高出逾一倍，其次有50%受訪者認為整體政策不確定性是重大擔憂，比率也比上次調查增加。

這是Fed在美國總統川普重返白宮後首次發布這份報告，明顯可看出川普激進政策對調查結果的影響，尤其是關稅政策。

圖／經濟日報提供
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該報告指出，「對貿易政策變化的擔憂，是本輪最常被提及的風險」。

而且Fed表示，這份調查的22位受訪者（包括學者、投資人和金融專家），「絕大多數」都在川普4月2日發布對等關稅前就已經提交回應。

該調查也發現，受訪者比先前更關注與近期市場動盪有關議題，27%受訪者對美國公債市場運作感到擔憂，高於上次調查的17%。外資撤離美國資產和美元匯率也在擔憂名單之列。

自川普二入白宮以來，政策高度不確定性加劇市場波動，但其他一系列領域相對維持穩定，這在一定程度上緩解了相關影響，例如商業不動產價格已顯示回穩跡象。儘管股債在4月初呈現流動性低的格局，使市場受到擠壓，但這兩個市場都保持了秩序。

Fed警告，「即使在近期下跌後，股價相較於獲利預測仍然偏高，後者調整速度比前者要慢。各期限美債殖利率也仍處於2008年來較高水準」。

Fed也在這份報告中強調了槓桿問題，指出避險基金槓桿率已達到或接近歷史高點，尤其是大型基金，如此的融資風險令人擔憂。雖然Fed認為，隨著基金平倉，槓桿率4月初已下降。

Fed另表示，美國銀行體系依然穩健且富有韌性，各機構資本比率維持強勁，但Fed發現，銀行對監管較少的非銀行機構信貸承諾繼續增加。

另據彭博最新調查，經濟學家預測美國經濟在未來12個月內陷入衰退機率已升至45%，主因川普政府對多國加徵關稅，預料將對消費支出與經濟成長造成壓力。

Fed 川普 美國聯準會

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