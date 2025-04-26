兩度應驗！川普2.0不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

美國公債價格連續第二周上漲，幾乎收復4月來跌掉的失土，反映市場愈來愈相信美國總統川普有意讓貿易戰降溫。專家揣測，美國10年期公債殖利率一旦升到接近某個警戒水位，就會迫使川普關稅立場軟化，而財長貝森特顯然扮演關鍵角色。

道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率一周來下滑5.9個基點至4.267%，是4月8日來最低。至此，殖利率已連續第二周走下坡，且比1月13日觸及的52周高峰陡降53.5個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

30年期美債殖利率全周降低7.1個基點至4.738%，也是連兩周下滑且收在4月8日來最低，且比1月13日觸及的52周高峰4.986%回落24.8個基點。

貿易戰緊張情勢降溫

自從川普本月2日宣布「解放日」關稅以來，美國公債殖利率就劇烈擺盪，基準的10年期殖利率先是在4日摔落3.86%，隨後又在11日衝上4.59%，隨川普反反覆覆的關稅政策跌宕起伏。川普公然喊話敦促聯準會（Fed）降利率，甚至揚言將Fed主席解職，事後又改口否認，也讓公債走勢如雲霄飛車。

但近日來貿易戰已有降溫跡象，使美國資產如美債和美元的拋售潮減退。川普政府已暫緩對大多數貿易夥伴國徵收對等關稅，並表示有意讓美中貿易戰降級。

BMO Capital Markets美國利率策略師林根在報告中寫道：「短期來說，投資人對貿易戰衝擊的顧慮可能已觸頂下滑了。儘管一些負面影響仍會滲入實體經濟，倘若川普持續撤回某些較極端的要求，情勢仍會進一步降溫。」

殖利率4.5%是必守底線？

債市投資人或許可慶幸，現任美國財長貝森特在川普朝臣中影響力漸增。貝森特是避險基金經理人出身，曾任職於索羅斯量子基金，1992年狙擊英鎊一戰成名，深知藉拋售政府公債洩憤的「義勇軍」不好惹。

債市義勇軍最近已兩度迫使川普讓步。儘管川普否認，但本月初宣布激進的關稅措施，以及本周川普揚言開除鮑爾導致殖利率飆升時，都逼得貝森特（和川普）出面喊話，威脅語調轉趨柔和。

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼就說：「交易員（現在）握有可制伏川普的王牌。」換言之，債市現在似乎存在某種「賣權」（put），亦即市場若波動到這個價位，就會迫使白宮調整政策。從美國10年期公債殖利率4月走勢圖推敲，這個讓川普2.0政府重視的警戒水位似乎就在4.5%附近。

貝森特抑升殖利率花招多

除了口頭喊話外，貝森特顯然也探尋能協助維持債市穩定的技術「花招」。其中之一是「買入流動性低的長債，並以外資喜好的高流動性債券取而代之」。他最近說：「我們想要的話，大可擴大回購。我們有很大的工具箱可付諸行動。」

另一種方法，是撤銷2008年金融海嘯後實施的「流動性覆蓋比率」（LCR）規定，若辦得到，華爾街勢必熱烈喝彩。這項規定旨在強化銀行因應短期流動性風險的能力，但會讓扮演造市者角色的銀行付出高昂代價。摩根大通執行長戴蒙和其他金融業人士抱怨，這些規定會助長價格波動，因而限制流動性，一些經濟學家則不以為然。

另有其他更瘋狂的點子：用財政部的黃金準備支持債券；強迫日本等軍事盟友買更多美債；鼓勵在全球各地使用以美國公債擔保的穩定幣。這些概念或許永遠不會實現，但也不能完全嗤之以鼻。

長遠觀之，無論是「花招」或「賣權」，都只是給美債擦脂抹粉的表面工夫罷了，若是美國財政基本面持續惡化、通膨預期飛升、川普政策仍變化莫測，美債殖利率恐怕會照飆不誤。

但短期而言，若說美國債市的運勢與坐鎮白宮的那條狂龍鎖在一起，那麼貝森特似乎是馴龍高手。