Fed調查 全球貿易風險增1倍

美國聯準會（Fed）最新調查顯示，全球貿易風險升高、整體政策的不確定性，以及美國債務的可持續性，在美國金融體系的潛在風險名單中名列前茅。

路透報導，根據Fed二十五日半年發布一次的金融穩定報告，百分之七十三的受訪者認為全球貿易風險是首要擔憂，比率比去年十一月調查高出逾一倍，其次則有百分之五十受訪者認為整體政策不確定性是首要擔憂，比率也比上次調查增加。

這是Fed在川普重返白宮後首次發布這份報告，明顯可看出川普激進政策對調查結果的影響，尤其是關稅政策。

該調查也發現，受訪者比先前更關注與近期市場動盪有關的議題，百分之二十七受訪者對美國公債市場的運作感到擔憂，高於上次調查的百分之十七。外資撤離美國資產和美元匯率也在擔憂名單之列。

Fed也擔心，避險基金的槓桿率已達到或接近歷史高點，尤其是大型基金，融資風險令人擔憂。雖然Fed相信，隨著基金平倉，槓桿率四月初已有所下降。

被視為接替Fed主席鮑爾熱門人選的前Fed理事華許（Kevin Warsh）二十五日砲轟Fed，批評美國央行犯了「系統性錯誤」，未能控制住一個世代以來最糟的通膨。

他批評，聯邦政府仗著有Fed規模七兆美元資產負債表作後盾，而大肆揮霍，導致現在美國財政處境進入「危險軌道」。此話意指Fed藉由量化寬鬆（QE）購債計畫資助聯邦政府的赤字支出。

川普最近批評鮑爾遲遲不降息，揚言將他解職但後來又否認。在川普與Fed關係緊張之際，下任Fed主席呼聲甚高的華許嚴詞批判央行政策，特別引人注目。