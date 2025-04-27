重量級企業財報美股指標 全球貿易變數仍可能引發波動

美國股市上周五（25）連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰稍減，讓投資人鬆一口氣。本周經濟重大數據和重量級企業財報密集登場，將考驗這波反彈之勢，而全球貿易局勢變數仍可能引發市場波動。

標普500指數上漲0.7%，收復5,500點關卡，但仍較美國總統川普2日宣布新一輪關稅措施之前低了3%。道瓊工業指數小漲20點，那斯達克綜合指數上漲1.3%。在大型科技股領軍之下，那斯達克一周下來大漲6.7%。

費城半導體指數上周五上漲1%，台積電ADR漲0.6%，周線各漲10.9%和8.8%。

上周一仍彌漫「拋售美國」交易，但隨後開始反彈，反映投資人對美中關稅戰降溫期待升高，川普也收回撤換Fed主席鮑爾的威脅。

川普上周五表示，美國和日本「非常接近」達成關稅協議。另有報導說，因應各國貿易夥伴為避免加徵關稅而爭取談判，川普政府已擬妥一套協商架構。

金價上周下跌約1%，報每英兩3,282.4美元，不過因投資人尋求避險，4月以來仍上漲逾5%。

美債殖利率走低，反映市場對美國今年經濟成長放緩的預期升高，10年期公債殖利率跌至4.267%，近兩周下滑約0.23個百分點。