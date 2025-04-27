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日圓預期最快7月才升息

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美日雙方本周將展開第二輪關稅談判，由於日本銀行（央行）五月一日即將開會，外界普遍預期，卡在關稅仍在談判期，日銀五月不會做出升息決議，但美日關稅談判若順利，外資分析師認為，日銀七月就有升息的底氣，來應付通膨考驗，日圓匯率將展開新一輪的升值周期，年底有機會升抵一百三十日圓兌一美元價位。

美國對許多國家提出高額的對等關稅方案，但每個國家拿到的稅率不同，目前也暫停實施九十天，並提供各國來跟美國談判的機會，美國給日本的對等關稅稅率為百分之二十四，日本現在正與美國談判協商中。

野村投信副總張繼文表示，雖然美日在剛結束的第一階段談判沒有談到匯率，但第二階段應該會談及匯率問題，即使美方不敢明目張膽要求日圓要強力升值，日本也能意識到日圓不能再維持相對弱勢，像是三月底日圓對美元貶至一百五十價位的行情。

美元因為美國經濟衰退疑慮而轉弱，對歐元等非美貨幣走貶，張繼文分析，非美貨幣正常情況下應是走升，但日圓卻是在升破一百四十時遇到明顯壓力，又貶回一四三價位，不過，「日圓要回到一百五十甚至一百六十價位的機率，幾乎是零」，因為美元現在對國際所有貨幣都走弱，日圓不可能再回到一百五十。

日本日前公布東京四月核心消費者物價指數（CPI）年增率百分之三點四，創下二○二三年四月以來的最大漲幅，東京核心CPI被視為日本通膨衡量指標，這將會影響日本銀行的利率決策。

張繼文指出，超過百分之三的CPI年增率對日本央行而言是很高的通膨壓力，但日本央行五月會議恐怕無法做出升息的決定，主要是卡在美日對等關稅還在談判中，根據野村東京的看法，貿易角度是日本政府目前關注的重點，所以日本能否談判成功，攸關日本央行有無升息的底氣。

日本的對等關稅稅率是百分之二十四，若能將稅率從二成談到變一成，對日本政府而言就是漂亮的結果。

張繼文指出，稅率一成對日本出口企業的衝擊變小，日本央行可以放心升息，日圓會轉強，但相反地，稅率維持二成或接近二成，對日本企業的衝擊就很大，日本政府可能面臨補貼的壓力，也很難再升息，否則出口商的生存將面臨困難。

張繼文認為，從美日談判的時間點來看，日本央行五月將會暫停升息，等關稅談完之後，最快可能要等到七月才有升息的機會，日本央行升息，日圓也有走強的機會，如果日本央行不敢升息，則日圓也不可能再大幅升值，維持一三五至一百四十兌一美元價位是合理的。如果日圓升破一百三十兌一美元，將影響日本企業獲利能力。

對等關稅 日本央行 美國

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