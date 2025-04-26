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德國家庭貨幣資產首突破9兆歐元 財富集中頂層貧富差距大

中央社／ 柏林26日專電
德國央行公布最新統計，德國家庭持有的貨幣資產首次突破9兆歐元大關，達到9.05兆歐元（約新台幣317兆元），創下歷史新高。圖／新華社
德國央行公布最新統計，德國家庭持有的貨幣資產首次突破9兆歐元大關，達到9.05兆歐元（約新台幣317兆元），創下歷史新高。圖／新華社

德國央行公布最新統計，德國家庭持有的貨幣資產首次突破9兆歐元大關，達到9.05兆歐元（約新台幣317兆元），創下歷史新高。不過，新增的財富主要集中在最富有的10%家庭，貧富差距擴大。

根據德國聯邦統計局（Destatis）資料進一步推算，德國約有4130萬戶家庭，平均每戶持有的貨幣資產約為21.9萬歐元（約新台幣770萬元）；但實際財富分配高度不均。

德國央行25日發布報告指出，德國私人家庭持有的貨幣資產在2024年第4季增加1360億歐元（約新台幣4兆7600億元），總額達歷史新高。

股市和基金市場表現良好是德國家庭貨幣資產增加主因，帶來約570億歐元（約新台幣1兆9950億元）的收益，其中單是基金投資即貢獻了250億歐元（約新台幣8750億元）。

雖然德國家庭整體資產持續成長，但財富分配高度不均，資產成長並未普遍惠及所有家庭，央行報告顯示，新增的財富主要集中在最富有的10%家庭，一般家庭分到的比例則明顯偏低。

最頂層10%家庭靠著大量投資於股票與基金，受惠於市場上漲，資產快速累積；而財富較少的50%家庭則主要將資金存放於銀行存款或保險產品，報酬率偏低甚至呈現負成長。

央行近一步分析，不同資產階層的實質投資報酬差距明顯。資產愈多的家庭，因擁有更多高風險、高報酬的資本市場工具，獲得的實質收益也愈高；反之，偏好低風險存款的家庭，近年受惠有限。

整體經濟環境也影響資金流向，德國家庭在2024年下半年明顯將資金從長期高利率存款撤出，轉向流動性高的現金與活期存款，新增金額達650億歐元（約新台幣2兆2750億元）。

這也是自2021年中以來，德國家庭對現金和活期存款最大規模的資金轉移，反映出民眾對經濟前景的不安，同時也與歐洲央行（ECB）自2024年中開始降息有關，降低了定存的吸引力。

德國近年經濟成長疲弱，德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）受公共電視台每日新聞（Tagesschau）採訪時表示，2025年德國恐出現小幅衰退，若成真將是德國連續第3年GDP負成長。

此外，儘管德國家庭名目貨幣資產創新高，但扣除通膨因素後，實質購買力仍未回到2022年以前的水準。

ECB 德國 資產

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