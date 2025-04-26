美財長敦促亞銀總裁 推動停止向大陸提供貸款
美國財政部今天說，財政部長貝森特（Scott Bessent）敦促亞洲開發銀行（Asian Development Bank）總裁神田真人採取具體措施，推動停止向中國提供貸款。
路透社報導，在雙邊會談中，貝森特還強調「多元能源戰略」的必要性，並與神田就民用核能融資問題交換意見。
美國財政部在聲明中說：「貝森特部長敦促神田總裁採取具體措施，推動中國從亞銀貸款畢業的明確道路，並強調亞銀以最佳價值為原則的採購實務做法具價值。」
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