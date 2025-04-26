快訊

巨大蘑菇雲衝天！伊朗南部港口爆炸「建築也遭毀」 逾500人受傷

「沒做錯」凱道抗議後赴警局自首！朱立倫、楊智伃送辦 謝龍介多背一罪

息影21年…王祖賢低調現身上海 全身行頭超頂級

美財長敦促亞銀總裁 推動停止向大陸提供貸款

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國財政部今天說，財政部長貝森特敦促亞洲開發銀行總裁神田真人採取具體措施，推動停止向中國提供貸款。圖／美聯社
美國財政部今天說，財政部長貝森特敦促亞洲開發銀行總裁神田真人採取具體措施，推動停止向中國提供貸款。圖／美聯社

美國財政部今天說，財政部長貝森特（Scott Bessent）敦促亞洲開發銀行（Asian Development Bank）總裁神田真人採取具體措施，推動停止向中國提供貸款。

路透社報導，在雙邊會談中，貝森特還強調「多元能源戰略」的必要性，並與神田就民用核能融資問題交換意見。

美國財政部在聲明中說：「貝森特部長敦促神田總裁採取具體措施，推動中國從亞銀貸款畢業的明確道路，並強調亞銀以最佳價值為原則的採購實務做法具價值。」

美國

延伸閱讀

川普關稅衝擊汽車、金屬出口商 英美財長舉行貿易協議會談

爭國稅局人事 馬斯克、貝森特白宮上演「頂胸口摔角秀」

陸財長藍佛安在美參加G20財長央行行長會議 雙邊會見國「未提及美」

美與南韓貿易會談 貝森特：速度比想像中快

相關新聞

美股將大漲？罕見牛市指標接近閃現邊緣 80年來僅出現18次

美國股市即將要閃現非常罕見的一個牛市訊號：茲威格廣度衝力指標（Zweig Breadth Thrust Indicato...

德國家庭貨幣資產首突破9兆歐元 財富集中頂層貧富差距大

德國央行公布最新統計，德國家庭持有的貨幣資產首次突破9兆歐元大關，達到9.05兆歐元（約新台幣317兆元），創下歷史新高...

美財長敦促亞銀總裁 推動停止向大陸提供貸款

美國財政部今天說，財政部長貝森特（Scott Bessent）敦促亞洲開發銀行（Asian Development Ba...

美中貿易戰降溫 美股連四日收高！下周將迎重量級經濟數據、財報

美國股市周五收高，連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰轉消，讓投資人鬆一口氣。下周經濟...

AI浪潮來襲 Google：行政採人工智慧年省工時122小時

根據在英國的一項先導計畫結果，員工在行政任務中採用人工智慧（AI），每年可節省逾120個小時工時。對此，美國科技巨人谷歌...

「AI泡沬」若破裂 輝達將首當其衝？分析師：說法很「可笑」

隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎將蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。