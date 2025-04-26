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美股將大漲？罕見牛市指標接近閃現邊緣 80年來僅出現18次

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美股一個罕見且過去一直很準的牛市技術指標，接近要出現的邊緣。路透
美股一個罕見且過去一直很準的牛市技術指標，接近要出現的邊緣。路透

美國股市即將要閃現非常罕見的一個牛市訊號：茲威格廣度衝力指標（Zweig Breadth Thrust Indicator，簡稱BTI）。

這個技術指標的測量是以股市10個交易日為區間，一旦真正開始閃耀，表示股市即將進入新的牛市階段。本月稍早時因為川普關稅的股市大跌，代表了風險資產的「底部」。

廣度衝力指標（BTI）是由知名投資人，也是《擊敗黑色星期一的投資鬼才：馬丁· 茲威格操盤全攻略》（Winning on Wall Street）一書作者茲威格所創，指標測量股市上漲時所有個股的參與情況。這個指標主要是用來捕捉牛市起步階段。自1945年以來，BTI只閃現過18次，最近的一次是在2023年11月。

BTI的計算是取10日上漲股票移動平均量，除以上漲股票加下跌股票量，得出一個百分率。當這個百分率在10日內或少於10日內，由低於40%，躍升至61.5%以上，就會點亮BTI指標。

根據StockCharts.com的資料，這次BTI指標是不是就要放閃的倒數，起於4月11日，當天BTI跳至40%之上。截至周四（24日）早上，指數已升至61.34%。

過去一周都在密切關注BTI變化的Carson集團市場策略長Ryan Detrick說：「雖然指標的計算有點讓人困惑，其實就是在一個很短的時間內，許多股票由超賣轉為超買。於是，你會傾向看到新牛市階段的展開。」

茲威格BTI在預測股市轉漲一直保持完美紀錄，該指標開始閃起後，六到12個月內，股市將上漲。Detrick告訴美國財經媒體《商業內幕》，過去18次BTI閃現後，六個月、12個月的標普500平均漲幅分別為15.3%、24%。

川普 美國

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