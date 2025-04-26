快訊

朱立倫喊完「520立院罷免賴清德」 再吐赴中正一分局讓警約談

行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

感謝韓國瑜「家祭從頭坐到尾」 館長淚灑凱道：救出柯文哲

美中貿易戰降溫 美股連四日收高！下周將迎重量級經濟數據、財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法人提醒，美股若要延續這波漲勢，市場需要看到具體行動和實質貿易協議。美聯社
法人提醒，美股若要延續這波漲勢，市場需要看到具體行動和實質貿易協議。美聯社

美國股市周五收高，連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰轉消，讓投資人鬆一口氣。下周經濟重大數據和重量級企業財報密集登場，將接著考驗這波反彈之勢，而全球貿易局勢的變數仍隨時可能引發市場波動。

標普500指數上漲0.7%，收復5,500點關卡，但仍較美國總統川普2日宣布新一輪關稅措施之前低了3%。道瓊工業指數小漲20點，那斯達克綜合指數上漲1.3%。在大型科技股領軍之下，那斯達克一周下來大漲6.7%。

費城半導體指數周五上漲1%，台積電ADR漲0.6%，周線各漲10.9%和8.8%。

本周一開始仍彌漫「拋售美國」模式，但隨後又開始反彈，反映投資人對美中關稅戰降溫期待升高，川普也收回撤換聯準會（Fed）主席鮑爾的威脅。川普周五表示，美國和日本「非常接近」達成關稅協議。另有報導說，因應各國貿易夥伴為避免加徵關稅而爭取談判，川普政府已擬妥一套協商架構。

金價本周下跌約1%，報每英兩3,282.40美元，不過因投資人尋求避險，4月以來仍上漲逾5%。

美債殖利率走低，反映市場對美國今年經濟成長放緩的預期升高，10年期公債殖利率跌至4.267%，近兩周下滑約0.23個百分點。

Horizon Investments投資組合主管希爾（Zachary Hill）提醒：「若要延續這波漲勢，市場需要看到具體行動和實質貿易協議。」

投資人將密切關注下周三公布的美國第1季國內生產毛額（GDP），而下周五（5月2日）公布的非農就業數據，可能成為最大考驗。路透調查顯示，4月非農就業人數預料增加13.5萬人。

Allspring Global Investments 投資主管米雷蒂（Ann Miletti）說：「我們一直提醒所有投資團隊，重點要放在就業數據。這是判斷經濟是否瀕臨衰退的最重要指標。」

科技巨頭「七雄」中的亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、Meta Platforms和微軟（Microsoft）也將公布財報。據瑞銀（UBS）統計，約有180家標普500成分企業將於下周公布財報，合計占指數市值逾四成。

BCA Research全球首席策略師貝瑞津（Peter Berezin）表示，美元走弱及美股表現落後恐怕是「持續數年」的趨勢，反映的是對美國信心消退。不過他也提醒，若爆發全球性經濟衰退，短期內仍可能推動資金回流美國資產。

美中貿易戰還可能殃及其他國家。隨著緊張情勢升溫，本周北京警告，將對配合華府、損害中國大陸利益的國家採取報復措施。川普政府已對大陸貨品加徵145%關稅，部分產品關稅更高達245%，不過本周措詞轉為緩和。中方則否認正和美國展開貿易談判。

Fed 川普 經濟衰退 美國

延伸閱讀

自家人承擔關稅？傳美零售巨頭找上川普 陸出口商獲通知「恢復發貨」

川普解散氣候外交辦公室 美恐缺席COP30氣候峰會

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方 只是開玩笑」

各國已遞投名狀 美中談判疑無路

相關新聞

不當靠爸族！比爾蓋茲女兒拿下千萬資金 親爸曝心態：一度以為完了

微軟創辦人比爾蓋茲的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates），與前室友菲亞．奇亞尼（Sophia Kianni）共同推...

美中貿易戰降溫 美股連四日收高！下周將迎重量級經濟數據、財報

美國股市周五收高，連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰轉消，讓投資人鬆一口氣。下周經濟...

AI浪潮來襲 Google：行政採人工智慧年省工時122小時

根據在英國的一項先導計畫結果，員工在行政任務中採用人工智慧（AI），每年可節省逾120個小時工時。對此，美國科技巨人谷歌...

華郵：川普視電動車如敝屣 市場拱手讓北京

美國總統川普推翻之前拜登政府對電動車扶持，想維繫燃油車建起的美國車業榮光。但隨中國電動車目前在全球攻城掠地，川普政府的作...

美反壟斷 盯上陸網通一哥…友訊、華碩、神準等有望瓜分市占

美國政府日前針對中國大陸路由器品牌TP-Link展開資安及國安調查，最快今年禁售，現在美國再砍一刀，對TP-Link進行...

日、韓投資阿拉斯加LNG態度 受矚目

美國官員敦促日本和南韓，在未來幾周正式承諾投資阿拉斯加一項價值440億美元的天然氣計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。