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「AI泡沬」若破裂 輝達將首當其衝？分析師：說法很「可笑」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
摩根士丹利分析師莫爾認為，所謂「AI庫存消化期」拖累輝達的想法很可笑。路透
摩根士丹利分析師莫爾認為，所謂「AI庫存消化期」拖累輝達的想法很可笑。路透

隨著客戶削減人工智慧（AI）硬體預算，「AI泡沬」似乎將蠢蠢欲爆，AI晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）將首當其衝？摩根士丹利分析師莫爾（Joseph Moore）認為，這種說法著實「可笑」。

莫爾在25日致客戶報告上寫道：「所謂我們正位於AI消化期的想法很可笑，畢竟顯然需要更多的推論晶片，那將驅動一波非常強勁的需求。」

輝達的繪圖處理器（GPU）除了用來訓練AI模型之外，也用於「推論」--依據新資訊推演出結論的過程。莫爾說：「推論需求爆炸，我們認為應會持久。」

莫爾認為，投資人最近不見得是看空輝達股價，只是對AI硬體庫存消化「在所難免」的展望感到不安。

莫爾指出，所謂「AI泡沫」，只是透過各種說法表達對資料中心長期租約可能減緩的疑慮，但他認為這不足為慮，因為隨著客戶轉換所支持的大型語言模型（LLM），把一部分支出挪作他用，並不令人訝異。

莫爾調高輝達2026年的營收和盈餘成長預測，分別上修10.7%和11.9%，而且強調這兩個數字「可能非常保守」。

他表示，需求水準確實可能隨經濟大環境轉變而不同，但「我們此處凸顯的強勢，驅動力來自於使用量、來自於AI事業產生營收的這部分」。他表示，推論導向的模型確實成為大勢所趨，而這股趨勢也正擴及世界各地，「所以各方報導對中國囤積H20晶片的顧慮似乎不正確」。

AI 投資人 摩根 輝達

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