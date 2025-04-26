AI浪潮來襲 Google：行政採人工智慧年省工時122小時

根據在英國的一項先導計畫結果，員工在行政任務中採用人工智慧（AI），每年可節省逾120個小時工時。對此，美國科技巨人谷歌（Google）表示，如果英國培訓其勞動力使用AI，可從AI帶來的成長獲得4000億英鎊收益。

路透社報導，谷歌今天針對這項先導計畫發布報告指出，一些簡單的措施，例如允許員工使用AI並進行數小時培訓，可協助AI採用率倍增，進而促進經濟成長。

這項先導計畫是由開發聊天機器人Gemini的谷歌與倫敦企管公司Public First合作。谷歌表示，根據Public First的分析，2/3的員工從未在工作中使用過生成式AI，特別是來自社經背景較低的年長女性。

谷歌的歐洲、中東與非洲區總裁溫斯坦（Debbie Weinstein）指出，在小型企業網絡、教育信託與工會進行的AI Works先導計畫顯示，在行政任務中使用AI，員工平均每年可以節省122小時工時。

溫斯坦受訪時表示，一些人不敢嘗試AI，主要是擔心在工作中使用它不合法，也不公平。

「『我這樣做可以嗎？』因此，給予保證非常重要。」溫斯坦表示，員工一旦開始使用AI，只需幾小時訓練就能建立信心，從而使用次數倍增，幾個月後仍在使用。

例如在接受訓練前，55歲以上的女性群體只有17%每週使用AI，每天使用的人僅9%；3個月之後，56%的人每週使用，29%的人已把它變成每日習慣。