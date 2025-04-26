川普簽署行政令推深海採礦 中國大陸批單邊利己

川普簽署的這項命令旨在啟動在美國和國際水域的採礦活動。川在行政令中表示：“保持在深海科技和海底礦產資源領域的領導地位，符合美國的核心國家安全和經濟利益。”

路透社上個月首次報道稱，該行政命令正在擬議中。深海採礦可以獲取鈷、鎳和錳等含有金屬的礦物，這些礦物和金屬被認為對可再生能源、鋼鐵和國防生產至關重要。

近幾個月來，由於北京方面對多種稀土礦產實施出口限制，美國獲得關鍵礦產的機會受到影響。這加大了華盛頓方面支持促進國內礦業發展的壓力。川普指出，如果不採取行動，中國將主導深海採礦業及其生產的礦產。

新的行政令指示政府加快根據1980年《深海海底礦產資源法》頒發採礦許可證，並建立在美國外大陸架沿線的許可證發放流程。

國際法爭議

太平洋部分地區及其他海域含有大量多金屬結核。路透社引述一位美國政府官員稱，估計美國水域中蘊藏著超過10億噸的此類結核，其中富含錳、鎳、銅和其他關鍵礦物。這位官員補充說，開採這些結核可在未來10年內使美國GDP增長3000億美元，並創造10萬個就業崗位。

川普的行政令還下令加快審查“國家管轄範圍以外區域”的海底採礦許可證，此舉可能會引發與國際社會的摩擦。

在周五的中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆表示，在國際海底區域從事礦產資源的勘探和開發活動，必須根據《聯合國海洋法公約》，在國際海底管理局框架內進行。任何國家都不應繞開國際海底管理局和國際法，擅自授權開展國際海底資源勘探和開發活動，損害國際社會共同利益。

郭嘉昆還指出，美方行政令還涉及美國單方面非法劃定的200海裡以外的大陸架。美方授權在其所謂“外大陸架”上從事礦產資源的勘探和開採活動，違反國際法，損害國際社會整體利益。他批評美方“為一己之利無視國際法和國際秩序的單邊主義做法”。

深海採掘破壞生態

依據《聯合國海洋法公約》設立的國際海底管理局（ISA）自上世紀90年代以來，致力於為在國際水域進行深海採礦制定標准，但因分歧眾多而未能成文。各成員國和企業也在深海採礦上大多保持觀望。美國不是《聯合國海洋法公約》的締約國。

深海金屬結核的開採技術尚不成熟，被認為對生態破壞性較大。綠色和平組織的阿羅·漢普希爾（Arlo Hemphill）表示：“美國政府無權單方面允許一個行業破壞人類的共同遺產，並為了少數公司的利益而破壞深海環境。”

任何國家都可以允許在其領海（距離海岸約200海裡）內進行深海採礦，而且許多公司已經在排隊等待在美國水域進行採礦，包括來自美國、加拿大、俄羅斯、牙買加的公司以及中國的五礦集團。

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