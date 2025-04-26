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日、韓投資阿拉斯加LNG態度 受矚目

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國官員敦促日本和南韓，在未來幾周正式承諾投資阿拉斯加一項價值440億美元的天然氣計畫。

這項被稱為「阿拉斯加液化天然氣（LNG）」的計畫，是川普能源主張的核心，目標是將阿拉斯加北部的天然氣以液化形式運往亞洲國家。該計畫的可行性取決於能否獲得台、日、韓在內亞洲國家的支持。

紐約時報引述三位知情人士報導，川普所成立、為其提供美國國內能源生產建議的國家能源主導委員會（NEDC）正尋求召集日、韓貿易部官員6月2日在阿拉斯加開會。美方希望能在會議上宣布，收到日、韓的意向書，會參與投資阿拉斯加液化天然氣或購買其天然氣。

台灣方面，中油早在3月20日就已簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書。依據協議，中油將採購阿拉斯加LNG，會參與上游投資。

阿拉斯加LNG計畫首次提出是十多年前的事，但業界有許多人不看好其前景。這項計畫打算建造一條約1,300公里的管線，將阿拉斯加北極圈以北油田的天然氣輸送至南部進行液化後，透過載運船出口至亞洲。

美方宣稱，亞洲國家進口阿拉斯加LNG，會比從澳洲、中東和美國墨西哥灣沿岸等許多傳統來源進口更快、更便宜。

但包括日韓在內的主要買家一直對阿拉斯加LNG計畫抱持謹慎態度，不僅因其成本高昂，各國也疑該計畫能否真正啟動。

川普 美國 阿拉斯加

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