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美反壟斷 盯上陸網通一哥…友訊、華碩、神準等有望瓜分市占

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者黃晶琳／綜合報導
美國對TP-Link進行刑事反壟斷調查，調查重點為定價策略，並了解其美國市占率快速上升，是否構成國安風險。（網路照片）
美國對TP-Link進行刑事反壟斷調查，調查重點為定價策略，並了解其美國市占率快速上升，是否構成國安風險。（網路照片）

美國政府日前針對中國大陸路由器品牌TP-Link展開資安及國安調查，最快今年禁售，現在美國再砍一刀，對TP-Link進行刑事反壟斷調查。業界認為，TP-Link恐難敵美國政府調查，競爭對手Ubiquiti、Netgear及台灣的友訊（2332）、華碩、神準、中磊、正文等品牌及製造廠商有望逐步瓜分市占。 

TP-Link以「CP值」近年橫掃全球市場，是全球最大消費性網通品牌，占美國消費性市場及SOHO市場約65%的市場。

彭博引述知情人士報導，美國政府正對和中國大陸有淵源的路由器製造商TP-Link展開刑事反壟斷調查，針對該公司是否涉及以掠奪性定價（低於成本價格）策略擴大市占，待對手元氣大傷或退出市場，再調整價格。

美國司法部將調查重點放在該公司的定價策略，此外也尋求了解該公司在美國市占率快速上升，是否構成國安風險。此外，司法部官員也在審查該公司架構。

TP-Link對此回應說，尚未接獲司法部的任何調查通知，但若收到，將全力配合。該公司否認曾以低於成本的價格販售產品，強調「本公司秉持業務透明原則，致力為客戶提供公平價格」。

面對美國政府壓力，TP-Link去年分拆為總部設於加州爾灣的美國子公司、總部位於深圳的中國子公司，積極「去中化」，但難逃美國司法部及商務部兩把大刀。目前遭美國司法部和商務部調查的，是美國公司，但該公司在中國大陸仍有大量業務。

業界人士分析，美國對TP-Link的各種調查就像當年華為事件重演，華為受限美國電信及政府採購策略等，在美國市場占比本就不高，退出的影響可控制，TP-Link在美國市占率卻高達65%，調查已影響市場銷售氛圍，讓競爭品牌可望慢慢瓜分市占率。

網通製造廠的品牌客戶在美國搶下更多市占率，可望帶來訂單表現，加上美國政府積極鎖定大陸製造商以「洗產地」方式將產品輸往美國市場，美國客戶開始轉向台灣網通廠採購，美國網通品牌Ubiquiti躋身全球前三大網通品牌，供應鏈包括鴻海、光寶及和碩；此外，啟碁、中磊、智邦、神準來自美國營收都超過六成，明泰約55%，智易約四成，正文近三成，未來可望積極搶進美國市場。

司法 品牌 美國

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