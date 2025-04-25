快訊

紐約證交所最上鏡交易員用這些指標 安度川普「經濟恐怖主義」

川習貿易談判不同調 美股早盤漲跌互見、台積電ADR跌0.9%

豐田章男傳擬砸6兆日圓收購豐田自動織機 強化對豐田集團的掌控

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
豐田章男提案以6兆日圓收購豐田自動織機。路透
豐田章男提案以6兆日圓收購豐田自動織機。路透

彭博資訊引述知情人士報導，豐田汽車會長豐田章男已提議收購供應商豐田自動織機，在日本掀起合併與併購潮之際，尋求強化對豐田這個日本最大商業帝國的掌控。

其中一位消息人士說，豐田章男的交易提案，對豐田自動織機的估值為6兆日圓（420億美元），比豐田自動織機25日的收盤價格溢價40%。

知情人士說，豐田自動織機在收到收購提案後，已成立特別委員會並聘請顧問，評估這筆交易的可行性。該公司由豐田章男的曾祖父豐田佐吉創立，從生產紡織機起家，也是豐田的汽車零件供應商。

儘管豐田章男為豐田汽車的會長，但他直接持有的公司股權不到1%，而豐田自動織機則持有豐田汽車9.1%的股份。豐田章男若成功收購豐田自動織機，可提升他在整個豐田集團的持股與影響力。

若這項交易付諸實踐，將是全球規模數一數二的收購案。目前相關討論仍在進行中，交易可能無法依目前形式達成，甚至可能告吹。

在數個月前，由創辦人伊藤家族主導、將日本7-Eleven母公司Seven & i控股私有化的提案，因資金不足而破局，進而提高Seven & i遭加拿大對手Alimentation Couche-Tard（ACT）收購的機會。近年來，隨著日本資本流動自由化，加上公司治理改革與股東問責意識抬頭，過去企業內部以穩定為重、強調管理層與利害關係人緊密關係的傳統正受到挑戰。

消息人士透露，若豐田章男的收購提案得以推進，資金將來自其個人投資，以及三菱日聯金融集團等日本大型銀行提供的貸款。

日本 豐田 關係

延伸閱讀

日本大阪綜合度假村動工 以賭場為核心、預定地緊鄰世博會場

日本2023年度溫室氣體排放量 連續2年減少

美拉日本組抗中團 踢鐵板

不想捲紛爭？傳川普想邀各國組「抗中貿易集團」 日本1原因恐抗拒

相關新聞

川習貿易談判不同調 美股早盤漲跌互見、台積電ADR跌0.9%

美股25日早盤小跌，儘管有跡象顯示北京可能對關稅戰放軟態度，但美中雙方卻對貿易談判進展做出完全相反的發言，讓投資人摸不著...

NYSE最上鏡交易員用這些技術指標 安度川普「經濟恐怖主義」

以生動表情被譽為紐約證交所（NYSE）的最上鏡的交易員塔克曼表示，白宮各種政策莫衷一是，有如「經濟恐怖主義」，但交易員也...

摩根大通：美股面臨「酷」暑 但下半年利多將紛至沓來

美股標普500指數過去三個交易日來大漲6.3%，且比4月8日的收盤低點翻揚10%。摩根大通分析師認為，儘管川普2.0關稅...

豐田章男傳擬砸6兆日圓收購豐田自動織機 強化對豐田集團的掌控

彭博資訊引述知情人士報導，豐田汽車會長豐田章男已提議收購供應商豐田自動織機，在日本掀起合併與併購潮之際，尋求強化對豐田這...

美中貿易戰浮現可能降溫訊號 金價急挫逾1％

美中貿易戰浮現可能降溫的訊號，包含有媒體披露中國或許考慮對部分美國貨品豁免關稅。受此影響，黃金價格今天盤中急挫逾1%，週...

大陸取消1.2萬噸美國豬肉訂單 較前一周大減72%

美國發動的關稅戰已開始衝擊自家豬肉出口。美國農業部24日的數據顯示，中國取消了1.2萬噸美國豬肉的採購訂單。美媒指這是2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。