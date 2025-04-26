百度新AI模型 擁價格優勢

百度集團董事長兼首席執行官李彥宏在百度Create開發者大會上，發布文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，主打多模態、強推理、低成本。李彥宏指出，未來真正統治世界的是「應用」，當企業能以低成本部署AI大模型，最終才能推動各行各業應用的爆發。

綜合陸媒報導，Create2025百度AI開發者大會昨（25）日在武漢舉辦，李彥宏進行2025年首場個人演講「模型的世界 應用的天下」，除了發布上述兩大模型和多款熱門AI應用，也分享他對應用落地、多模態、智能體（AI Agent）等方面的看法。

文心大模型X1 Turbo則是基於4.5 Turbo的深度思考模型，性能提升的同時，具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用（Tools Calling）和多模態能力進一步增強，整體效果領先DeepSeek R1、V3最新版。價格方面，每百萬Token輸入價格人民幣1元，輸出價格人民幣4元，較上一代下降50%，僅為DeepSeek-R1的25%。

文心大模型4.5 Turbo整體在去幻覺、邏輯推理能力和代碼能力上有所增強。價格方面，每百萬token輸入價格人民幣0.8元，輸出價格人民幣3.2元，比文心4.5價格下降80%，僅為DeepSeek-V3的40%。