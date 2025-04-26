投資人避險 上演淘金熱

美國總統川普的貿易戰造成全球經濟和金融市場震盪，引發投資人湧向黃金這個最禁得起考驗的避險工具之一。無論在美國或中國大陸，目前都正上演一場歷史性的「淘金熱」。

道瓊社報導，從華爾街到紐約珠寶商聚集的「鑽石區」，近來黃金生意興隆。珠寶店Jewels of NYC老闆阿克永說，「過去兩個月生意比過去一年半還好」，有人趁高價變賣珠寶、其他則尋求投資這項過去數月來唯一未貶值的資產。

在近期市場動盪中，美國公債等傳統避險資產和股市雙雙下跌，通常會在股市下跌時走強的美元也大幅貶值。國際金價則一路攀升，22日盤中突破每英兩3,500美元新高。

黃金市場由多元買家推動，包括在好市多等零售店購物的民眾、投資黃金指數型基金交易員，及尋求將外匯存底多元化的各國央行。

另據彭博資訊報導，黃金創紀錄的漲勢也刺激大陸零售需求、在上海交易所掀起前所未有的交易量，以人民幣計價的黃金期貨價格，也出現創紀錄的波動。

截至24日的三個交易日，上海期貨交易所每日黃金交易合約均超過100萬筆，遠比一般多。投資人也積極買入黃金ETF。