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川習貿易談判不同調 美股早盤漲跌互見、台積電ADR跌0.9%

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川習貿易談判不同調 美股早盤漲跌互見、台積電ADR跌0.9%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股25日早盤小跌，川普和北京當局對貿易談判的說法不同調，讓投資人選擇觀望。路透
美股25日早盤小跌，川普和北京當局對貿易談判的說法不同調，讓投資人選擇觀望。路透

美股25日早盤小跌，儘管有跡象顯示北京可能對關稅戰放軟態度，但美中雙方卻對貿易談判進展做出完全相反的發言，讓投資人摸不著頭緒，選擇採取觀望。

道瓊工業指數25日早盤下跌204點，或0.5%；標普500指數和那斯達克指數接近平盤；費城半導體指數小跌0.5%；台積電ADR跌0.9%。輝達漲1.3%。

美國總統川普接受專訪表示，他的政府正和中國洽談達成關稅協議，而且中國國家主席習近平已經打電話給他。然而，北京當局卻持續否認協商正在進行。川普稍早在準備前往羅馬參加教宗喪禮時，又再度向記者重申了他的說法。

美中之間這樣的說法衝突，讓原本市場因為中國傳出已對部分美國進口品豁免關稅而產生的樂觀，又再度消退。

Prime Capital Financial資產組合經理人艾利森表示：「現在市場比較偏向採取觀望，觀察事情到底實際上是如何發展。」「所有人都在嘗試判斷何者為真，以及這是哪一種政治戲碼。」

另一方面，Google母公司字母上季財報亮眼，減輕了投資人對其可能減少AI相關投資的疑慮，帶動其早盤股價上漲2.9%。英特爾則因財測不佳，早盤股價大跌8.2%。

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