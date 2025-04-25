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若承認俄吞併克里米亞 世界面臨哪些風險？「危險先例」恐影響台灣

美中貿易戰浮現可能降溫訊號 金價急挫逾1％

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美中貿易戰浮現可能降溫的訊號，包含有媒體披露中國或許考慮對部分美國貨品豁免關稅。受此影響，黃金價格今天盤中急挫逾1%，週線看來很可能收黑。美聯社
美中貿易戰浮現可能降溫的訊號，包含有媒體披露中國或許考慮對部分美國貨品豁免關稅。受此影響，黃金價格今天盤中急挫逾1%，週線看來很可能收黑。美聯社

美中貿易戰浮現可能降溫的訊號，包含有媒體披露中國或許考慮對部分美國貨品豁免關稅。受此影響，黃金價格今天盤中急挫逾1%，週線看來很可能收黑。

路透社報導，格林威治標準時間今天8時30分（台灣時間今天下午4時30分），黃金現貨價格下挫1.5%報每盎司3299.69美元，美國黃金期貨價格也下跌1.1%報每盎司3310.20美元。

美國外匯經紀商安達（OANDA）的「市場脈動」（Market Pulse）通訊服務分析師沃達（Zain Vawda）表示：「由於外界更加樂觀看待美中可能達成貿易協議，因此金價若要維持上漲動力，正面臨挑戰。」

美國 金價 黃金

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