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德國下修2025經濟預測 經長點名川普關稅衝擊

中央社／ 柏林25日專電
德國政府將2025年經濟成長預測自年初的0.3%下修為零，可能創下戰後最長經濟停滯紀錄。即將卸任的經濟部長哈柏克指美國總統川普重啟關稅政策為主因。 法新社
德國政府將2025年經濟成長預測自年初的0.3%下修為零，可能創下戰後最長經濟停滯紀錄。即將卸任的經濟部長哈柏克指美國總統川普重啟關稅政策為主因。 法新社

德國政府將2025年經濟成長預測自年初的0.3%下修為零，可能創下戰後最長經濟停滯紀錄。即將卸任的經濟部長哈柏克指美國總統川普重啟關稅政策為主因，並警告德國結構性問題未解，恐進一步拖累復甦。

德國經濟部24日公布最新預測，指出在已連續兩年陷入技術性衰退後，明年經濟成長恐再度停滯。聯邦經濟與氣候保護部部長哈柏克（Robert Habeck）在柏林舉行的記者會上表示：「主因是川普貿易政策。」

他批評川普提出的「美國優先」關稅措施提高全球經濟不確定性，嚴重打擊以出口為導向的德國經濟。哈柏克指出，德國出口本已受中國市場競爭加劇與全球需求疲軟所苦，如今再遭美國施壓，導致企業投資趨於保守。

除了外部壓力，哈柏克也坦言德國自身存在「結構性弱點」，如熟練技術工人短缺、行政流程繁瑣、稅制缺乏誘因等。他呼籲五月即將上任的新一屆政府進行勞動市場與稅務改革，加速許可程序、吸引更多移民，以扭轉成長率不斷下滑的趨勢。

根據德國主要經濟研究機構聯合發布的預測，2025年德國GDP僅將成長0.1%。國際貨幣基金（IMF）日前也同步下修德國經濟前景，預期成長將近乎停滯。

儘管短期前景黯淡，哈柏克對2026年略表樂觀。他預估，屆時新編列的基礎建設基金與國防支出不再受債務上限約束，將有助拉動1%的經濟成長。

他同時引基民盟黨魁、下屆聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前表示：「光有錢解決不了問題。」提醒未來聯合政府需有更積極作為。

例如在地緣政治方面，哈柏克呼籲德國必須降低對外依賴，不應只是「用川普的天然氣取代俄羅斯天然氣」。他主張加速簽署貿易協定，拓展全球進出口夥伴，並將關鍵原物料的生產重回歐洲，即便成本更高也須如此，以保障戰略自主。

這場記者會可能是哈柏克卸任前，以德國經濟部長身份發表的最後一次的公開談話。

他承認任內政策如「暖氣法案」引發爭議，也坦言他任職期間的聯合政府錯失推動改革契機，並對新政府表示期待，認為若能延續部分政策方向，同時加大改革力道，德國經濟仍有重回成長軌道的可能。

川普 德國 關稅

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