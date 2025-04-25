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不懼美中貿易談判無進展 美股連3紅激勵、亞股大多收高

中央社／ 香港25日綜合外電報導
美國和一些經濟夥伴國出現可望達成貿易協議的跡象，加上美國股市昨天再度勁揚激勵，亞洲股市今天收盤普遍樂觀上漲。 示意圖／AI生成
美國和一些經濟夥伴國出現可望達成貿易協議的跡象，加上美國股市昨天再度勁揚激勵，亞洲股市今天收盤普遍樂觀上漲。 示意圖／AI生成

美國和一些經濟夥伴國出現可望達成貿易協議的跡象，加上美國股市昨天再度勁揚激勵，亞洲股市今天收盤普遍樂觀上漲。

法新社報導，美國與中國及歐洲聯盟（EU）看來仍未能即將達成貿易協議，儘管美國與其他地方的貿易談判出現有利跡象。但投資人顯然未受影響，推動美股昨天寫下連續第3天收高。

美國總統川普（Donald Trump）近日發言引發外界更看好華府與北京達成協議，使得他對大多數中國貨物加徵的145%關稅可望降低。不過中國外交部昨天仍說，中美並未就關稅問題進行磋商或談判，「這些都是假消息」。

然而，全球市場似乎未在意美中貿易談判缺乏進展。日本媒體昨天報導，美日訂於5月1日在華府召開第2輪貿易談判，由於可被視為其他尋求美方降低關稅的國家努力行動參考指標，因此將受到密切觀察。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天也說，美國與韓國最晚下週可能達成貿易「諒解」。

另一方面，美國科技業巨擘Google（谷歌）母公司Alphabet昨天發布強勁財報，上季獲利達345億美元（約新台幣1兆1200億元）。股市也做出正面反應。

中國官媒則報導，中共中央政治局今天召開會議，會中強調要多措並舉幫扶困難企業，並與國際社會一道積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

東京股市今天收盤勁揚1.9%，首爾股市也上漲1%，香港股市收高0.3%，台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣收漲。但上海股市收盤微跌0.1%，新加坡股市也收低。

亞股 美國 華府 馬尼拉

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