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IMF：AI經濟紅利可能勝過碳排增長代價 但各地無法均等享有

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF）指出，由人工智慧（AI）帶來的經濟收益，可望在2025到2030年每年讓全球經濟產出增加0.5%，壓過各大數據中心運行AI模型導致碳排增長的成本。 歐新社
國際貨幣基金（IMF）指出，由人工智慧（AI）帶來的經濟收益，可望在2025到2030年每年讓全球經濟產出增加0.5%，壓過各大數據中心運行AI模型導致碳排增長的成本。 歐新社

國際貨幣基金（IMF）指出，由人工智慧（AI）帶來的經濟收益，可望在2025到2030年每年讓全球經濟產出增加0.5%，壓過各大數據中心運行AI模型導致碳排增長的成本。

路透社報導，然而IMF這份於華府舉行年度春季會議所發布的報告指出，世界各地無法均等享有AI帶來的經濟產出收益，呼籲決策者和企業仍須把AI廣泛應用對整個社會帶來的衝擊降至最低。

這份名為「求電若渴：人工智慧如何帶動能源需求」（Power Hungry: How AI Will Drive EnergyDemand）的報告指出，儘管伴隨更高電價與溫室氣體增排等挑戰，得益於AI的全球GDP增長，可能足以壓過碳排增加的成本。

報告認為，雖然碳排額外增加的社會成本短期內看似不大，且可能被AI帶來的經濟效益所彌補甚至有賺，但從長遠來看，這仍然構成全球碳排總量持續增加，須有所警覺。

世界各國正苦於兌現減碳承諾，AI的應用今後勢將帶動本已屬高能耗的數據中心用電需求激增。

不過碳排增長在一定程度上取決於科技業能否兌現承諾，即透過增用再生能源和其他方式減少數據中心的碳排。

IMF估計，若全球在現行能源政策下廣泛應用AI，將在 2025至2030年間導致全球溫室氣體排放量累增約1.2%，但若各國採取更積極的綠色能源政策，累增量就可望減少約6成。

若以每噸39美元量化碳排的社會成本，IMF這份報告將AI應用所額外增加的成本估計為507億至663億美元，可完全被AI帶來全球GDP年增0.5%的經濟效益所吸收。

獨立的分析師們表示，AI的經濟和環境影響很大程度取決於如何使用，尤其是AI能否提高能源使用效率或形成更永續的整體消費模式。

倫敦政經學院（LSE）葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Institute）表示，若AI能加速低碳技術在能源、食品與運輸等領域發展，甚至能幫助人們整體減少碳排。

IMF 能源政策

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