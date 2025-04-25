快訊

阿金散步「遭內褲套頭」丟臉到當場趴地崩潰！網笑翻：狗狗瞬間社死了

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

美售蘋果iPhone全改「印度製」！生產線轉移明年底完成 市場讚速度

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司計劃，最快明年就把所有在美銷售iPhone的組裝全部轉移到印度。圖為塔塔組裝廠入口。路透
蘋果公司計劃，最快明年就把所有在美銷售iPhone的組裝全部轉移到印度。圖為塔塔組裝廠入口。路透

英國的金融時報報導，蘋果公司（Apple）設下目標，所有在美銷售的iPhone，組裝要全部轉移到印度，明年底前完成。此舉比投資人預想的速度更快。

到2026年底，蘋果每年在美銷售的大約6,000多萬支iPhone，將全部變成「印度製」。這意味蘋果必須把印度的iPhone產量增加一倍。

根據IDC數據，蘋果2024年的iPhone出貨量是2,321億支，美國占28%。

蘋果過去20年在中國大陸投入巨資，打造出世界一流的生產線，並以此推動其成長為市值3兆美元的科技巨擘。隨著蘋果尋求增加印度的產量，鴻海和塔塔去年開始從中國大陸進口預組裝零件。

研究業者Futurum集團執行長Daniel Newman表示：「我們相信，這會是蘋果維持增長和動能的重要舉措。我們正在實時看到，擁有這些資源的公司如何相對光速地行動，以應對關稅風險。」

川普向印度徵收26%的對等關稅，但這項關稅已暫時喊停，新德里正在推動與美印達成雙邊貿易協定，美國副總統 范斯本周訪問印度時表示，兩邊取得「非常好的進展」。

印度 美國

延伸閱讀

美國不管俄烏了？網酸「川普根本沒幫忙」：軍工股、黃金要飆了

忙著斡旋和平協議…俄軍空襲基輔 川普不滿：時機點非常差勁

美逼「退讓」換和平 烏克蘭：俄羅斯全面停火再談

是否加徵富人稅？川普幕僚意見分歧

相關新聞

美售蘋果iPhone全改「印度製」！生產線轉移明年底完成 市場讚速度

英國的金融時報報導，蘋果公司（Apple）設下目標，所有在美銷售的iPhone，組裝要全部轉移到印度，明年底前完成。此舉...

美專家問：萬一中國沒想搶AI競賽第1名呢? 他們當第2名更有利

南加州大學法學教授張湖月周五在金融時報刊文指出，美國加強管制先進晶片出口，以確保維持自己在AI競賽中的優勢。問題是中國大...

Motorola推出AI版折疊機Razr Ultra 搭配時尚風耳機

摩托羅拉（Motorola）推出全新一代 Razr 摺疊手機系列，全面導入多款人工智慧（AI）助理，同時也擴充產品陣容，...

Yahoo想買瀏覽器Chrome 如果Google被迫分拆

網際網路公司Yahoo一位高階主管表示，如果聯邦法庭命令Google必須出售瀏覽器Chrome，Yahoo已做好準備參加...

Skechers上季銷售遜預期 還撤回全年財測 股價跳水7%

由於美國掀起的全球貿易戰顛覆了美企的規畫，Skechers周四公布上季銷售低於華爾街預期，並且撤回今年業績展望，股價盤後...

不怕關稅風暴 Google廣告表現強勁 助上季獲利激增

Google母公司Alphabet上季淨利激增46%，獲利與營收均優於預期，主要是受惠於Google搜尋廣告業務持續有著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。