美售蘋果iPhone全改「印度製」！生產線轉移明年底完成 市場讚速度

英國的金融時報報導，蘋果公司（Apple）設下目標，所有在美銷售的iPhone，組裝要全部轉移到印度，明年底前完成。此舉比投資人預想的速度更快。

到2026年底，蘋果每年在美銷售的大約6,000多萬支iPhone，將全部變成「印度製」。這意味蘋果必須把印度的iPhone產量增加一倍。

根據IDC數據，蘋果2024年的iPhone出貨量是2,321億支，美國占28%。

蘋果過去20年在中國大陸投入巨資，打造出世界一流的生產線，並以此推動其成長為市值3兆美元的科技巨擘。隨著蘋果尋求增加印度的產量，鴻海和塔塔去年開始從中國大陸進口預組裝零件。

研究業者Futurum集團執行長Daniel Newman表示：「我們相信，這會是蘋果維持增長和動能的重要舉措。我們正在實時看到，擁有這些資源的公司如何相對光速地行動，以應對關稅風險。」

川普向印度徵收26%的對等關稅，但這項關稅已暫時喊停，新德里正在推動與美印達成雙邊貿易協定，美國副總統 范斯本周訪問印度時表示，兩邊取得「非常好的進展」。