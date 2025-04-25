Google稱積極投資AI推高廣告收益 消除投資人疑慮

谷歌（Google）母公司Alphabet今天向緊張不安的科技投資人保證，在人工智慧（AI）方面的投資為關鍵的廣告業務帶來回報，目前而言，淡化了全球經濟不確定性造成的衝擊。

路透社報導，搜尋引擎巨擘Google第一季獲利與營收均優於預期，Google還表示將買回700億美元自家股票，推升股價盤後勁揚4%，市值增加了750億美元。

Alphabet重申其雄心勃勃的AI擴建計畫，並支持今年750億美元的資本支出指南，為Meta與亞馬遜（Amazon）投資人帶來希望，這兩家公司的股價在盤後交易也上漲。

美國總統川普的貿易政策引發各界對經濟衰退的擔憂，促使各大企業重新思考廣告支出。同時，由於美國與中國輪番加徵關稅推高成本，投資人也更加擔憂科技巨擘可能必須暫緩或放慢其雄心勃勃的AI基礎建設擴建計畫。

科技巨擘持續為積極投資AI辯護，稱這些是保持競爭力的必要之舉。但分析師表示，已有初步跡象顯示科技巨頭正在撤回建造新資料中心的承諾。

全球ETF發行商GraniteShares執行長林德（WillRhind）說：「我看到市場上關於基礎建設支出的言論特別負面，這表示對AI的投資已經達到頂峰，這是泡沫正在破滅的跡象。但我覺得Google今天告訴我們的情況不是這樣。」

Google營收支柱的廣告業務占總營收近3/4，在本季度成長了8.5%，達到668.9億美元，相較上一季成長10.6%有所減緩，但仍高於分析師預測的7.7%增幅。

不過，Google商務長辛德勒（Philipp Schindler）在電話會議上告訴分析師，Google無法倖免於宏觀經濟不確定性帶來的影響。

他說：「對小額豁免的改變顯然將對我們2025年的廣告業務帶來輕微阻力，尤其是來自亞太地區的零售商。」他指的是川普本月下令終止中國與香港的低價值包裹免稅進入美國的貿易規定。

產業數據顯示，美國一些最大的廣告客戶包括中國電商網站Temu與Shein，正在大幅削減美國數位廣告支出，此舉可能會削弱Google與臉書（Facebook）母公司Meta的廣告收入。