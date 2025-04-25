美專家問：萬一中國沒想搶AI競賽第1名呢? 他們當第2名更有利
南加州大學法學教授張湖月周五在金融時報刊文指出，美國加強管制先進晶片出口，以確保維持自己在AI競賽中的優勢。問題是中國大陸可能已經認識到，在該領域當緊追在後的第二名更符合利益。美方的晶片禁令最終可能有助中國推動技術自給自足並降低成本，它可能在進程裡尋求新機會，也協助其他國家降低對美技術的依賴。
美國在高成本、尖端的AI模型占主導地位，但開源、低成本模型興起，例如中國的DeepSeek，已經全球產業算力需求轉變至推理。這解釋了白宮為什麼限制輝達（Nvidia）H20晶片的銷售，這是中國市場可取得的最強AI推理晶片。
Nvidia晶片退出市場，陸企將尋找國內替代品。大陸硬體製造商正逐步提升其產品性能，華為Ascend 910c晶片已可達到輝達（Nvidia） H100推理性能的60%左右。
美晶片禁令不僅限制中國，AI擴散框架的第二級國家都受限，他們也可能轉向求助中國，這將刺激中國的技術需求並推動創新。華為上周推出的CloudMatrix 384 AI超級節點，根據報導，運算能力超過Nvidia的NVL72 AI基礎設施系統。
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