快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

iPhone 17 Air有夠薄！iPhone 17系列厚度比較 他驚豔：一摸就不想換其他型號

聽新聞
0:00 / 0:00

Yahoo想買瀏覽器Chrome 如果Google被迫分拆

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google熱門瀏覽器Chrome，如被迫出售，Yahoo等有意購買者很多。 路透
Google熱門瀏覽器Chrome，如被迫出售，Yahoo等有意購買者很多。 路透

網際網路公司Yahoo一位高階主管表示，如果聯邦法庭命令Google必須出售瀏覽器Chrome，Yahoo已做好準備參加競標。

聯邦法庭法官梅塔（Amit Mehta）去年判決Google非法壟斷市場，做為救濟，正在考慮反托辣斯監管機關提議的一套改變Google營運現況的方案。

Yahoo目前的擁有人是阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。Yahoo搜尋事業Yahoo Search總經理普羅弗斯特周四（24日）在華府的法庭聽證作證時指出，他的公司估計，Chrome的售價可達數百億美元。

普羅弗斯特說：「Chrome在網際網路當中，無疑是個最重要、策略性的一員。我們有阿波羅支持，將有能力追求。」

法庭為美國司法部控告Google一案，正在舉行三周的聽證，再據以決定如何救濟Google在網際網路搜尋領域的壟斷。司法部和美國多個州組成的團體，均敦促應該強迫Google賣掉它熱門的瀏覽器Chrome。

Yahoo在2000年代初期，曾是搜尋引擎的領導者，後來輸給Google。Yahoo經過多次轉賣，2021年被阿波羅從威瑞森電信（Verizon Communications）手中買下。阿波羅成為新老闆後，Yahoo就一直想要讓搜尋引擎重獲新生，開始研發自家瀏覽器，目前還在開發階段，也有考慮直接去買一個。

普羅弗斯特表示，司法部建議強迫Google出售Chrome的消息一公開後，Yahoo就有興趣買下Chrome。

Yahoo想買Chrome很可能會有競爭者，因為OpenAI周二在作證時也說，和其他許多公司一樣，OpenAI有興趣尋求收購Chrome。

司法 網路 美國

延伸閱讀

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

美司法部促分拆Google

Google買綠電大動作不斷 兩個原因

美司法部促Google出售Chrome 憂AI擴大壟斷優勢

相關新聞

Motorola推出AI版折疊機Razr Ultra 搭配時尚風耳機

摩托羅拉（Motorola）推出全新一代 Razr 摺疊手機系列，全面導入多款人工智慧（AI）助理，同時也擴充產品陣容，...

Yahoo想買瀏覽器Chrome 如果Google被迫分拆

網際網路公司Yahoo一位高階主管表示，如果聯邦法庭命令Google必須出售瀏覽器Chrome，Yahoo已做好準備參加...

Skecher上季銷售遜預期 還撤回全年財測 股價跳水7%

由於美國掀起的全球貿易戰顛覆了美企的規畫，Skechers周四公布上季銷售低於華爾街預期，並且撤回今年業績展望，股價盤後...

不怕關稅風暴 Google廣告表現強勁 助上季獲利激增

Google母公司Alphabet上季淨利激增46%，獲利與營收均優於預期，主要是受惠於Google搜尋廣告業務持續有著...

英特爾Q1超預期 Q2財測疲弱 下調全年資本開支目標 股價盤後跌逾6%

正試圖重振旗鼓的英特爾（Intel）周四公布財報，上季營收超出預期，但本季財測疲弱，計劃裁減超過20%的員工以降低成本。...

美媒：蘋果、鴻海擴大印度生產 中國阻礙設備輸出

美國科技媒體The Information今天報導，蘋果致力提高印度iPhone產量以減少對中國依賴，在關稅壓力下需求更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。