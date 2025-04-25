Skecher上季銷售遜預期 還撤回全年財測 股價跳水7%

由於美國掀起的全球貿易戰顛覆了美企的規畫，Skechers周四公布上季銷售低於華爾街預期，並且撤回今年業績展望，股價盤後跳水7%。

該公司發布聲明：「由於全球貿易政策導致總經環境的不確定性，目前不提供展望，撤回2025年2月6日發布財報時提供的2025年指引。」

今年2月，Skechers預測全年銷售為97億至98億美元，每股盈餘為4.3至4.5美元。

該公司公布的第1季調整後每股盈餘為1.17美元，與FactSet分析師的預期一致，營收為24.1億美元，低於預期的24.3億美元。

與其他一些運動鞋製造商一樣，Skechers很容易受到美國與中國大陸和越南等亞洲國家打長期貿易戰的影響。去年，該公司「絕大部分」銷售都來自美國以外地區生產的鞋子，其中「大部分」是在中、越兩國生產。

財務長John Vandemore將現下全球貿易環境比作2020年疫情封鎖時。他在財報後電話會議中表示，公司正透過與供應商分擔成本、優化供應鏈和調整售價來減輕新關稅的影響。

Skechers看好「在中國大陸擁有巨大的成長機會」，計劃繼續投資中國業務尋求擴張。

執行長葛林伯格（Robert Greenberg）表示，「我們持續看到廣泛的全球需求」。由於關稅和生活成本上漲使消費者在購買商品時更挑剔，新產品（例如無鞋帶鞋款）有助該公司脫穎而出。