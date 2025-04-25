英特爾Q1超預期 Q2財測疲弱 下調全年資本開支目標 股價盤後跌逾6%

正試圖重振旗鼓的英特爾（Intel）周四公布財報，上季營收超出預期，但本季財測疲弱，計劃裁減超過20%的員工以降低成本。盤後股價下跌超過6%。

該公司發布聲明說，本季（第2季）營收預估在112億至124億美元間，低於分析師平均預測的129億美元。

這是執行長陳立武上任以來的首次財報，他表示將重塑公司文化，改掉官僚習氣。他要求員工自9月1日起每周辦公室工作四天在，並削減管理階層級以加快決策。

裁員相關的一次性費用尚未進行估算，但預計今年營運成本可減少至大約170億美元，2026年降至160億美元。

財報的亮點是：上季（第1季）銷售額為127億美元，超出分析師預期的123億美元，成為繼德州儀器之後又一家繳出優於分析師預期成績單的晶片廠商。英特爾每股虧損19美分。分析師預測虧損22美分。

但疲弱的財測顯示，需求上升可能只是短暫現象，有一部分是受到中美等國家實施關稅前搶先下單囤貨的推動。

PC晶片銷售額下降7.8%至76.3億美元。分析師預期69.3億美元。資料中心和AI晶片部門的銷售為41.3億美元。

上季代工業務銷售增長7.1%到46.7億美元，超過市場預期的43億美元。但預計本季代工營收會下滑。

上季調整後的毛利率是39.2%，本季將降至36.5%。

英財務長辛斯納表示，「當前的總經環境給整個行業創造出高度的不確定性」，該公司擔心消費者支出和資料中心基礎設施等領域的投資可能下滑，計劃進一步削減新工廠和設備的預算。英特爾2025年資本開支目標是180億美元。

他補充，關稅增加了經濟衰退的機率，AI PC的成長率將降低。英特爾將專注於比較少的領域，並出售與這些努力無關的單位。

陳立武在財報後電話會議中提到，他最近見過台積電執行長魏哲家，商討兩家公司可以如何開展合作。他說：「我們很明確地把台積電視為合作夥伴，他們一直是很棒的合作夥伴。張忠謀和魏哲家是我的多年好友。我們最近也見了面，試圖找到可以合作的領域，創造雙贏局面。」根據路透報導，魏哲家本周在矽谷，台積電正在那裡舉辦年度北美技術論壇。