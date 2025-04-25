美媒：蘋果、鴻海擴大印度生產 中國阻礙設備輸出

美國科技媒體The Information今天報導，蘋果致力提高印度iPhone產量以減少對中國依賴，在關稅壓力下需求更加迫切，但面臨中國方面阻礙。供應鏈廠鴻海從印度進口中國製造設備，也遭中國當局延遲或駁回申請。

The Information指出，隨著美中地緣政治緊張局勢升高，加上中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）實施嚴格封控措施打亂生產線，蘋果（Apple）開始加速將製造業務移出中國。

在美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施下，蘋果現在更加迫切地需要讓製造業務多元化。美國對中國製造產品祭出高額關稅，政策仍在變化當中，充滿不確定性。

供應鏈相關人士表示，蘋果的長期目標是將約一半的iPhone生產從中國移出。

印度人口規模與中國相當，具大量製造潛力。熟悉蘋果印度供應鏈的人士透露，印度目前每年組裝約3000萬至4000萬支iPhone智慧型手機，占全球iPhone總產量的1/5，蘋果計畫在今年將印度的iPhone產量提高約10%。

不過，蘋果的目標面臨多項挑戰，包括中國和印度緊張關係升溫，使得雙方跨境商業往來限制增加；還有語言和文化上的差異，例如製造設備的操作介面為中文。2名參與製造設備供應的人士指出，蘋果近期已告知中國供應商，確保軟體要有英文版本。

此外，熟悉蘋果中國供應鏈的人士表示，中國當局刻意延遲蘋果將iPhone生產線轉移至印度的進程，以避免製造業工作機會流失，衝擊當地經濟。中國地方政府也曾與蘋果供應鏈夥伴會面，警告他們不要削減本地職位。

蘋果發言人拒絕置評。

報導指出，如今將製造設備運往印度變得越來越麻煩，多名熟悉iPhone生產的人士表示，在許多情況下，中國會延遲、甚至無預警地阻擋iPhone製造設備運往印度。

1名知情人士告訴The Information，組裝代工廠鴻海向中國當局申請製造iPhone的設備，從中國工廠出口至印度工廠的審核批准時間，已從原本的2週延長至最久4個月；同時，中國當局在未提供任何理由的情況下，駁回了部分的出口申請。

中國特別審查的設備包括用於將金屬零件焊接到iPhone機身框架上的高精密雷射機器、用來測試裝置防水性能的氣密測試站，以及稱作「貼片機」的設備。

為了因應挑戰，蘋果正尋求從中國以外的國家取得製造iPhone所需的設備。

蘋果已開始敦促一些中國設備供應商在東南亞設廠。另外，2名iPhone設備供應商說，蘋果可能改為購買日本、韓國與台灣廠商所生產的設備，儘管這些設備比中國製造的設備價格要高。替代設備可能需要1年的時間來進行測試與認證以符合蘋果標準。

據1名熟悉內情的人士透露，蘋果在印度的合作夥伴在某些情況下，已想出替代方案，包括將原本由自動化機器執行的任務改由人工手動完成，以此應對設備延遲的問題。