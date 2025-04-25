台積電ADR隨費半狂漲大漲4% 較台北交易溢價23.6%

台積電ADR周四（24日）連續二日大漲超過4%，收在164.18美元，較台北交易溢價拉大為23.6%。

受到科技股提振，美國股市周四收高，連續三天上漲，投資人開始押注聯準會（Fed）可能會比預期更早降息，以防止經濟陷入衰退。在貿易戰緩和的期待下，那斯達克綜合指數本周已上漲超過5%。

道瓊工業指數上漲 486.83 點，漲幅 1.2%，至 40,093.40 點。標普500指數上漲 108.91 點，漲幅 2%，至 5,484.77 點。那斯達克綜合指數大漲457.99點，至17,166.04點，漲幅2.74%。

費城半導體指數狂漲5.6%，輝達（NVIDIA）上漲3.6%。

台灣加權股價指數周四下跌160.33點，收在19,478.81點。台積電跌1%，收在864.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 140.85 +1.64 132.50 +6.30

中華電 CHT 127.93 +0.13 127.00 +0.73

台積電 TSM 1,068.09 +4.04 864.00 +23.62

聯電 UMC 44.95 -1.57 43.40 +3.58

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據