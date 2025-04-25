快訊

各說各話？川普曝美中官員已會晤 中方打臉：無稽之談

畫面曝…台南香鋪店凌晨大火「炮竹聲不斷」 老闆夫婦救出送醫不治

台積電ADR隨費半狂漲大漲4% 較台北交易溢價23.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（24日）連續二日大漲超過4%，收在164.18美元，較台北交易溢價拉大為23.6%。

受到科技股提振，美國股市周四收高，連續三天上漲，投資人開始押注聯準會（Fed）可能會比預期更早降息，以防止經濟陷入衰退。在貿易戰緩和的期待下，那斯達克綜合指數本周已上漲超過5%。

道瓊工業指數上漲 486.83 點，漲幅 1.2%，至 40,093.40 點。標普500指數上漲 108.91 點，漲幅 2%，至 5,484.77 點。那斯達克綜合指數大漲457.99點，至17,166.04點，漲幅2.74%。

費城半導體指數狂漲5.6%，輝達（NVIDIA）上漲3.6%。

台灣加權股價指數周四下跌160.33點，收在19,478.81點。台積電跌1%，收在864.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 140.85 +1.64 132.50 +6.30

中華電 CHT 127.93 +0.13 127.00 +0.73

台積電 TSM 1,068.09 +4.04 864.00 +23.62

聯電 UMC 44.95 -1.57 43.40 +3.58

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 科技股

延伸閱讀

北美技術論壇秀A14…台積攻AI 端出最強製程

台積電先進封裝技術同步躍進

M31報喜！與台積電合作 推進2奈米eUSB2 PHY IP技術

外資轉賣62億元 逢低加碼台積電逾4000張

相關新聞

美媒：蘋果、鴻海擴大印度生產 中國阻礙設備輸出

美國科技媒體The Information今天報導，蘋果致力提高印度iPhone產量以減少對中國依賴，在關稅壓力下需求更...

市場大跌能逼川普退讓？專家：投資人不要太一廂情願

美國總統川普日前暗示他確實在乎美國股債市的走勢，但投資人千萬別因此志得意滿地認為，善變的川普會被市場行情支配。

川普打爛關稅牌股債匯齊跌 「拋售美國交易」正崛起

幾十年來，美國金融體系被視為世界上最穩定、最強大的金融體系。現在，人們擔心川普關稅政策可能帶來前所未有的後果：世界各地的投資人可能對美國失去信心。華爾街正遭受一場極為罕見的事件衝擊：美股、美債和美元同時受到衝擊。拋售意味著由於川普不可預測的政策，世界各地的投資人對美國失去信任，正全面削減投資這代表全球金融體系發生巨大變化，美國不再被視為避風港。

科技股帶動…美股連3紅 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

投資人持續尋找全球貿易取得進展的跡象，大型科技股強勁上漲，美股應聲上漲。

日本股債吸睛 外資湧進

在美國政策陰晴不定衝擊市場信心之際，投資人正積極尋覓美國資產以外的替代選項，包括4月來狂買創紀錄的日本股債，以及湧入大宗...

南韓GDP萎縮 降息機率增

南韓第1季經濟意外陷入萎縮，為四年來首見，凸顯在川普關稅措施全面來襲之前，南韓企業活動已處於脆弱狀態、出口停滯且消費萎縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。