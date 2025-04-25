貿易戰緩和 Fed可能更早降息 科技股領美股連三日走高

受到科技股提振，美國股市周四收高，連續三天上漲，投資人開始押注聯準會（Fed）可能會比預期更早降息，以防止經濟陷入衰退。在貿易戰緩和的期待下，那斯達克綜合指數本周已上漲超過5%。

道瓊工業指數上漲 486.83 點，漲幅 1.2%，至 40,093.40 點。標普500指數上漲 108.91 點，漲幅 2%，至 5,484.77 點。那斯達克綜合指數大漲457.99點，至17,166.04點，漲幅2.74%。

費城半導體指數狂漲5.6%，台積電ADR和輝達（NVIDIA）各漲4%和3.6%。

Murphy & Sylvest 市場策略師Paul Nolte表示，關稅方面言辭緩和「是晶片股領漲的原因之一，因為晶片一直是美中貿易爭端的焦點」，「因此，兩國之間任何關稅言辭降溫都會提振整個科技股。」

儘管在關稅談判尚無具體進展，美股仍然上漲。美國總統川普告訴記者，美國官員周四上午會晤大陸官員，但並未說明細節。北京方面則說並未和美國談判，「更談不上達成協議」。美國財長貝森特表示，美國和南韓最快可能在下周達成貿易協議。

科技股周四飆漲，科技股通常在利率較低時表現良好，而Fed官員周四暗示這種可能性。在大型科技股領漲下，標普500指數上漲2%至川普公布對等關稅以來的最高水準。

可視為科技業指標的Google母公司Alphabet周四盤後公布了優於預期的財報。

衡量市場恐慌情緒的VIX周四下跌近2點，收於26.47，為本月關稅引發市場動盪以來的最低收盤水準。

雖然美股終於找到了喘息的空間，但高盛集團團隊表示，這並表示令市場惶恐不安的壓力點已經消失。

鑒於消費者的不確定性增加，寶僑（P&G）、百事可樂、Chipotle和美國航空集團(American Airlines Group) 下修或撤回財測。寶僑下跌 3.7%，百事可樂下跌 4.9%。

由於人工智慧（AI）軟體需求強勁， ServiceNow獲利優於預期。股價大漲 15.5%。

迄今為止公布財報的 157 家標普 500 指數成分股企業中，74% 的業績超出預期。倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，分析師目前認為整體獲利會成長 8.9%，高於 4 月 1 日預測的 8.0%。

數據方面，美國耐久財新訂單強於預期，初請失業金人數陷於區間，展現出經濟韌性。

標普 500 指數的 11 大類股中，除主要消費品外，其餘類股均上漲，科技股漲幅最大，達3.5%。