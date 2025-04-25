市場大跌能逼川普退讓？專家：投資人不要太一廂情願

美國總統川普日前暗示他確實在乎美國股債市的走勢，但投資人千萬別因此志得意滿地認為，善變的川普會被市場行情支配。

在美股持續重挫後，川普陸續表態不會開除聯準會（Fed）主席鮑爾，並且願意調降對中國大陸徵收的關稅稅率，簡言之，川普似乎屈服於市場壓力，至少目前是如此。

不過，華爾街日報（WSJ）專欄作家麥金托希提醒，市場的力量並非魔法，資產價格只是在反映許多人對經濟前景與未來報酬的評估，之前行情反映的是，投資人總結認為不管是對中國大陸加徵145%的關稅、還是川普干預利率決策，都不是利多，可以說市場是資金的即時民調。

從這個角度出發，市場確實會影響川普，但不保證能夠左右川普，因為有時有利國家的情，可能不利於股市（例如增稅）或債市（例如減稅），也可能不利於美元（例如降息或戰爭）。。

麥金托希指出，他能想到唯一有利國家、但同時不利於美股、美債、美元的事情，就是新冠疫情時期的防疫封鎖，但即便是當時，財政與貨幣政策的支持也能大幅抵銷衝擊。股匯債齊跌意味著資金正在外逃，這是任何政府都不願見到的景象。

不過，美國離這類災難還很遙遠，但麥金托希希望，市場已對川普的可能行動施加限制，只是他同時附帶三項警示。

首先，別以為川普立場轉變已讓資產價格築底，關鍵不是標普500指數的4,835點本月低點、也不是美元指數跌破100，也不是美國30年期公債殖利率逼近5%。如果是市場迫使川普改弦易轍，這可能反而是資本外逃的跡象、也將帶來相應的損失，這不是股市獲得某種「川普護盤」，也不是股市對特定殖利率的反應。

其次，這也顯示川普在調整政策前，願意承擔多少風險。攻擊Fed獨立性傷害市場的可能性顯而易見，但他還是做了。對美國最大貨物供應國中國大陸課徵145%的關稅，傷害市場的可能性也很明顯，但他也還是做了。若資產必須要暴跌，才能讓川普撤回對市場不友善的計畫，這在市場下跌時無助讓投資人安心。

最後，麥金托希提醒，這一切都是假設川普會因市場而調整政策，但大家都無法確定是否如此。川普可能在下次與不同顧問談話時產生不同想法，也許他只是且戰且走，投資人不該自滿地認為自己握有影響川普的籌碼。