南韓GDP萎縮 降息機率增

南韓第1季經濟意外陷入萎縮，為四年來首見，凸顯在川普關稅措施全面來襲之前，南韓企業活動已處於脆弱狀態、出口停滯且消費萎縮。這將使南韓央行重啟降息可能性提高。另一方面，日本銀行（央行）觀察家則預測，由於關稅削弱經濟展望，日銀可能會延後升息。

南韓央行24日公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）較前季萎縮0.2%，為去年第2季來首見萎縮，不如經濟學家預估的成長0.1%；若與去年相比，GDP則萎縮0.1%，更是2020年第4季來首見。

前總統尹錫悅去年12月的戒嚴風波引發南韓數十年來最嚴重的政治危機，嚴重打擊消費者信心，導致內需疲軟。這份最新經濟數據凸顯出南韓決策官員要維持成長所面臨的挑戰，此刻的貿易緊張局勢可能衝擊這個以出口為主的經濟體。本周稍早數據顯示，南韓4月頭20日對美出口年比銳減14.3%。

iM證券分析師朴相鉉表示，「更令人擔心是，如果第2季再度負成長，經濟可能陷入衰退」，此時出口情勢正因關稅不確定性惡化，「這勢必會影響央行的貨幣政策和國會的追加預算討論」。

彭博分析師表示：「南韓央行在4月18日決策後示警下滑風險，但GDP報告比預期更弱。由於美國關稅已使前景黯淡，這一挫敗將為央行5月恢復降息鋪路。」

南韓央行數據顯示，上季營建投資下滑3.2%，連四季減少；民間消費和政府支出分別減少0.1%，廠房投資下滑2.1%，出口減少1.1%，因化學品和其他設備出貨減少。

另外，日銀觀察人士預測，日銀將會延後升息。彭博訪調的54位經濟學家全都預期日銀5月1日會議將維持政策不變，預料9月升息的人數比率也從89%降至45%。7月和10月是次被看好的下次升息時間，比率各為25%，至於預料明年1月升息者幾乎增加三倍至15%。

分析師認為，日銀這波升息的最終利率落點為1%，而非3月調查時所顯示的1.25%，代表分析師預期央行只會再升息兩次。日本目前基準利率為0.5%。